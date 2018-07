Pakistaans politicus: “Als ik een atoombom had, zou ik Nederland verwoesten” Arne Adriaenssens

10 juli 2018

16u08

Bron: Times of India 0 In Pakistan wil islamitisch politicus Khadim Hussain Rizvi een atoombom loslaten boven Nederland. Dat zei hij tijdens een persconferentie. Hij reageert hiermee op het nieuws dat Nederlands politicus Geert Wilders een magazine met enkel Mohamedcartoons wil uitgeven.

“Als ze me een atoombom geven, zou ik Nederland van de kaart vegen nog voor ze hun cartoonwedstrijd kunnen organiseren!” Met die sterke verwoording uit Pakistaans politicus Khadim Hussain Rizvi zijn ongenoegen over de plannen van Geert Wilders.

De Nederlandse PVV-politicus werkt aan een magazine met niets dan Mohamedcartoons. Hiervoor schreef hij een wedstrijd uit voor cartoonisten overal ter wereld. Hij kreeg naar eigen zeggen al meer dan 200 inzendingen binnen.

Dat Rizvi daar niet mee opgezet is, spreekt voor zich. Als leider van de streng islamitische partij TLP is het afbeelden van de profeet Mohamed onaanvaardbaar voor hem. Ondanks zijn conservatieve houding, wint Rizvi de laatste jaren stapsgewijs aan populariteit in Pakistan. Radicale uitspraken als deze worden vaak goed onthaald door zijn achterban.