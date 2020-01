Pakistaans gerecht draait terdoodveroordeling van oud-president Musharraf terug AW

13 januari 2020

12u54

Bron: Belga 0 Het Pakistaanse gerecht heeft de terdoodveroordeling bij verstek voor de gewezen president Pervez Musharraf geannuleerd. Dat meldt het parket.

Een speciaal gerechtshof veroordeelde Musharraf in december nog tot de doodstraf, voor hoogverraad omdat hij in 2007 de Pakistaanse grondwet had opgeschort. Zo wou hij wettelijke procedures tegen zijn heerschappij vermijden. De ex-leider leeft momenteel in ballingschap in Dubai.

Het High Court in Lahore oordeelde dat de vorming van dat speciale gerechtshof ongrondwettelijk en illegaal was, aldus de advocaat van Musharraf, Azhar Siddique.