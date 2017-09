Pak slaag voor kamp-Macron bij senaatsverkiezing kv

Bron: Belga 0 AFP Het voorlopige resultaat van de gedeeltelijke Franse senaatsverkiezing van gisteren bezorgt het kamp van president Emmanuel Macron weinig vreugde. Macrons partij La République en Marche (LREM) doet het veel slechter dan verhoopt met een verlies van één zetel. Van de 348 zitjes in de Eerste Kamer stonden er zondag 171 op het spel. Daarvan behaalde de LREM er slechts 28. De uitslag is evenwel nog niet definitief.

Winnaar van de stembusgang was Les Républicains (LR), de partij van "burgerlijk rechts", die haar meerderheid nog verder uitbouwde.



Eén van de redenen is dat voor de Senaat niet "het volk" stemde, maar wel "kiesleden", vooral politici op regionaal en zelfs gemeentelijk vlak. En op lokaal vlak staat LREM, pas sinds enkele maanden een echte partij, nog erg zwak. De nederlaag komt dus niet onverwacht, maar stemt Macron en co toch tot nadenken - het geeft aan dat het "momentum" rond de grote vernieuwer Macron al over zijn hoogtepunt is.



De Senaat heeft in Frankrijk haar stem in het kapittel wat betreft wetgeving. Bij conflicten met de Assemblée trekt zij echter aan het kortste eind. In de Assemblée heeft de regering een duidelijke meerderheid. Maar voor de door Macron gewenste grondwetswijziging is een drievijfdemeerderheid van alle parlementsleden en senatoren nodig. Regeringswoordvoerder Christophe Castaner sloot vandaag in een interview met de zender BFMTV niet uit dat die hervorming dan maar wordt doorgevoerd via een referendum. Aangezien Macron onder andere wil dat een parlementslid nog slechts drie opeenvolgende mandaten mag uitvoeren, dreigen immers ook afgevaardigden voor hun eigen lijfsbehoud te stemmen.