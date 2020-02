Paisley (7) sterft tijdens operatie om amandelen te verwijderen: “Na een minuut was ze dood” KVE

27 februari 2020

14u21

Bron: CNN, Metro 2 Een zevenjarig meisje is in de Amerikaanse staat South Carolina gestorven tijdens een routineoperatie. Paisley Cogsdill was nochtans perfect gezond, vertelden familieleden aan CNN.

Het meisje snurkte tijdens het slapen, maar voor de rest was er niets aan de hand met haar. “Ze had dan ook helemaal geen angst voor de ingreep”, verklaarde Mary Beth Truelock, de grootmoeder van Paisley. “Ze glimlachte en was gelukkig.”

Maar afgelopen vrijdag ging het toch plots mis tijdens de routineoperatie om haar keelamandelen te verwijderen in een ziekenhuis in de stad Greenwood. Haar hart stopte opeens met kloppen. “De operatie was nog maar pas gestart en na een minuut was ze dood.”

Haar dood kwam totaal onverwacht. Paisley was een jonge, actieve meid die hield van sporten en dansen, zo stond te lezen in het overlijdensbericht. “Je begrijpt niet waarom deze dingen gebeuren, maar we gaan ervan uit dat het Gods plan was,” vertelde de verdrietige grootmoeder. “En dat is het enige dat ons kan helpen.”

Hoewel een zogenoemde tonsillectomie beschouwd wordt als een routineoperatie, sterven er wereldwijd toch jaarlijks een paar mensen door de ingreep - vaak te wijten aan een nabloeding, zo verduidelijkt de Nederlandse arts Jan van der Borden tegenover Metro. De ouders van het meisje hopen dat de resultaten van de autopsie meer klaarheid zullen scheppen over de doodsoorzaak.

Een GoFundMe-pagina die werd opgezet om de begrafeniskosten te betalen, had donderdag al meer dan 41.000 dollar (ruim 37.000 euro) opgehaald.

