Paige (4) droomde ervan bruidsmeisje te zijn op huwelijk ouders tot ze terminale kanker kreeg. Dat was buiten familie gerekend Koen Van De Sype

07u35

Bron: Facebook, Daily Mail 258 Facebook, YouTube Acht weken geleden leek ze nog een kerngezonde kleuter en vertelde ze iedereen met trots dat ze bruidsmeisje zou zijn op het huwelijk van haar ouders. Tot de hoofdpijn begon, die haar deed huilen van de pijn. Dokters ontdekten dat de Australische Paige (4) een hersentumor ter grootte van een citroen in haar hoofdje had. En ze gaven haar nog maximaal enkele weken te leven.

"Eerst wisten we niet wat er aan de hand was", zegt de tante van het meisje, Innez Stonnell. "Het ene moment zat ze rustig te spelen, het volgende gilde ze van de pijn in haar hoofd."



De moeder van Paige - Tania Miller - ging met haar dochter naar de spoeddienst, maar daar vertelden de dokters haar dat ze zich geen zorgen hoefde te maken. Hoewel het gezicht van het meisje een beetje begon af te hangen. Er werd een afspraak gemaakt om een hersenscan te nemen een paar maanden later. Maar ze zou die veel sneller nodig hebben.

Want een paar weken later kreeg Paige opnieuw barstende hoofdpijn en haar gezicht ging nog veel meer afhangen. Deze keer trok ze met haar vader - Jacob Skarratts - naar de spoed en daar besloot de pediater van dienst de volgende dag al een CT-scan te nemen. "Dat was de dag die ons leven voorgoed veranderde", aldus tante Innez. (lees hieronder verder)

Facebook Papa Jacob, Imogen, Paige en mama Tania.

Op de scan was te zien dat het meisje een tumor ter grootte van een citroen in haar hersenen had. Enkele dagen later werd ze al geopereerd in het Lady Cilento Children's Hospital in Brisbane. "Maar de artsen slaagden er niet in om het volledige gezwel te verwijderen en we kregen te horen dat Paige terminaal was", aldus haar tante.



Chemotherapie

Haar ouders besloten vorige week met chemotherapie te starten in de hoop het meisje nog wat extra tijd te geven, maar na de eerste sessie werd meteen duidelijk dat er iets vreselijk mis was. "Paige gaf over en was heel erg ziek", zegt Innez. "De dokters ontdekten daarop dat de tumor teruggegroeid was en zelfs nog groter was geworden. Ze had ook vocht en bloed in haar hersenen."

Facebook

Tania en Jacob werden apart genomen en kregen het vreselijke nieuws te horen dat er niets meer voor hun dochter gedaan kon worden. Ze had nog hooguit twee weken te leven. In tranen besloten ze de grootste wens van het meisje toch nog in vervulling te laten gaan en met de hulp van Innez staken ze in 24 uur tijd een huwelijk in elkaar in het ziekenhuis. Zodat hun kleine meid toch nog bruidsmeisje kon zijn. "Het idee dat Paige het niet meer zou meemaken, was ondragelijk voor hen", aldus Innez.



Magische avond

De tante vroeg de toestemming aan het ziekenhuis, vond een celebrant en haalde een trouwjurk voor Tania. Een vriendin maakte een bruidstaart en een mama van de school van Paige zorgde voor decoratie en muziek. Met amper 660 euro slaagden ze erin een magische avond in elkaar te boksen, die het gezin nooit meer zou vergeten. (lees hieronder verder)

YouTube

YouTube

YouTube

Tania maakte zich klaar naast het ziekbed van haar dochter en kleedde daarna haar kleine meisje aan, met gouden bruidsschoentjes. Een verpleger verkleed als superman reed Paige in een rolstoel naar het altaar in de tuin van het ziekenhuis, samen met haar zusje Imogen (2). Hoewel ze haar oogjes niet meer open kon doen, waren Tania en Jacob dolgelukkig dat ze er nog bij was. Ze huilden terwijl ze haar handje vasthielden nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven. "Het was een heel bijzondere dag", aldus Innez. "Als je de herinnering in een fles zou kunnen bottelen, zou ze onbetaalbaar zijn." (lees hieronder verder)

YouTube

YouTube

YouTube

YouTube

Een fotografe legde alles vast in een aangrijpende reportage die ze vervolgens op YouTube postte. Intussen vecht Paige nog altijd tegen haar tumor. Via GoFundMe heeft haar familie intussen 18.500 euro verzameld om de medische kosten te helpen betalen.

YouTube