Paddock wou met speciale kogels nog meer slachtoffers maken. Gelukkig waren ze uitverkocht

Bron: CNN 0 HLN Stephen Paddock schoot zondagavond in Las Vegas 58 festivalgangers dood. Honderden raakten gewond. Maar door een speling van het lot vielen er niet nog meer slachtoffers. Paddock wou namelijk speciale lichtgevende kogels kopen, maar die had de verkoper gelukkig niet in de aanbieding.

Enkele weken geleden probeerde Paddock speciale 'tracerkogels' te kopen op een wapenbeurs in Phoenix. Dat meldt de politie. Omdat de verkoper geen dergelijke kogels in de aanbieding had, kocht Paddock andere munitie op de beurs, die hij wellicht gebruikte tijdens zijn moordpartij zondag.



Stephen Paddock

Licht in de duisternis

Tracerkogels zijn kogels met een pyrotechnische lading die een lichtgevend pad achterlaten nadat ze zijn afgevuurd. Met de speciale kogels zou Paddock tijdens zijn nachtelijke schietpartij veel preciezer hebben kunnen schieten. Nu gingen veel kogels verloren in de duisternis. Analist en voormalig militair Art Roderick laat er geen twijfel over bestaan: "Met die kogels was de dodentol nog veel zwaarder geweest."

Ook een nadeel

Mocht Paddock tracerkogels hebben gebruikt, dan zou de politie hem wel sneller opgespoord hebben. "Nu was het heel moeilijk om uit te maken van waar de kogels precies werden afgevuurd", zegt voormalig FBI-agent James Gagliano. "We konden geen flitsen zien, dus Paddock heeft de loop van zijn geweer binnen gehouden."

Paddock nam zowel het festival als brandstoftanks 300 meter verder onder vuur.

Ontsnappen

Alles wijst erop dat Paddock niet alleen wou ontsnappen, maar ook nog meer slachtoffers wou maken. In zijn auto werden nog eens 1.600 kogels en 25 kilo explosieven aangetroffen. "Hij heeft er alles aan gedaan om toch nog te ontsnappen", zei Joseph Lombardo, sheriff van Las Vegas. Lombardo trad niet in detail over hoe hij dat precies wou doen.

Sheriff Joseph Lombardo