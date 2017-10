Paddock schoot haar iPhone aan flarden maar zelf overleefde ze de kogelregen Joeri Vlemings

16u57

Bron: KLAS 0 Twitter Een vrouw die zondag aanwezig was op het countryfestival aan The Strip in Las Vegas ontsnapte ternauwernood aan de kogelregen van schutter Stephen Paddock. Haar iPhone werd wél geraakt, zij gelukkig niet. Het toestel ving de kogel op. Paddock schoot aan het Mandalay Bay Resort 58 mensen dood en daarna zichzelf.

Het was de taxichauffeur die de vrouw zondagavond in veiligheid had gebracht, die ook de foto van haar vernielde iPhone online zette. De vrouw zelf wou liever anoniem blijven. De roze gouden iPhone hield gelukkig een kogel tegen die de dame mogelijk dodelijk had kunnen treffen. Het is niet duidelijk hoe of waar de festivalgangster de iPhone op zich droeg, toen Paddock het toestel kapotschoot. Volgens een tweet had de van de schietpartij wegrennende vrouw de smartphone vast in haar hand, "op amper enkele centimeters van haar lichaam".

Incredible! Gunman's bullet hit a woman's iPhone in hand fleeing the firing. Just inches away from her body -via Scott Nish #LasVegasStrong pic.twitter.com/K7923JP3pc Jason K. Morrell(@ CNNJason) link