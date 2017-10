Paddock klaagde daags voor schietpartij over te luide countrymuziek van onderburen MVDB

09u08

Bron: NY Times 0 Photo News De kapotte ramen in het Mandalay Bay-hotel in Las Vegas laten zien van waaruit Stephan Paddock de massa onder vuur nam. In de nacht van zaterdag op zondag (plaatselijke tijd), daags voor de dodelijke schietpartij in Las Vegas, heeft massamoordenaar Stephan Paddock tweemaal telefonisch bij de receptie van het Mandalay Bay-hotel geklaagd over te luide muziek bij zijn onderburen. Dat meldt de New York Times.

De kamer 31-135, net onder die van Stephan Paddock (64), was verhuurd aan restauranthouder Albert Garzon en zijn vrouw. Ze hadden vrienden over de vloer en hadden op de achtergrond countrymuziek opstaan. Rond half twee 's nachts kwamen er bewakingsagenten langs die vroegen om de muziek zachter te zetten. Garzon vroeg hen wie er geklaagd had daar de aanpalende kamers niet verhuurd waren. "We kregen een telefoontje van de gast die net boven u verblijft, vertelden ze me", aldus Garzon aan de New York Times.

Het gezelschap zette de muziek zachter, maar niet genoeg blijkbaar. Want een half uur later stonden opnieuw bewakingsagenten voor de deur. Paddock had opnieuw de receptie gebeld met de melding dat muziek te luid bleef staan. Garzon zette daarop de muziek af.

Paddock had wederom de receptie gebeld met de melding dat muziek te luid bleef staan. Garzon zette daarop de muziek af.



Pas enkele uren na de schietpartij, toen duidelijk werd van waaruit Paddock de massa onder vuur had genomen, realiseerde restauranthouder Garzon zich dat de klachten over het nachtlawaai afkomstig waren van de massamoordenaar. Bij de schietpartij vielen zeker 59 doden en raakten meer dan 500 mensen gewond. Schutter Paddock pleegde zelfmoord. Zijn motief is onbekend. Het gaat om de zwaarste schietpartij uit de moderne Amerikaanse geschiedenis.

AFP