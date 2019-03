Paard steigert en verliest evenwicht: ruitertje (7) overleden

25 maart 2019

Bron: AD.nl

Een 7-jarig meisje uit het Duitse Neuenkirchen (Noordrijn-Westfalen) is gisteren zo zwaar gewond geraakt tijdens een paardentoernooi in haar woonplaats dat ze later in het ziekenhuis bezweek aan haar verwondingen. Het toernooi werd geannuleerd.