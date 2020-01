Paard kan ruiter in veiligheid brengen te midden van Australische bosbranden kv

05 januari 2020

02u24

Bron: Reuters 0 Een Australische vrouw die met haar paard op de vlucht sloeg voor de bosbranden, raakte zaterdag volledig gedesoriënteerd door de rook. Het was uiteindelijk haar paard dat voor hen een veilige uitweg vond.

Bec Winter, haar zoon Riley en haar nicht besloten om op Oudejaarsavond hun woning te verlaten, omdat de bosbranden hun woning in het stadje Moruya, aan de kust van New South Wales, te dicht naderden.

Terwijl haar zoon en haar nicht met de wagen naar het strand reden, besliste Winter om met haar paard Charmer dezelfde richting uit te rijden. Naarmate de rook steeds dichter werd, geraakte Winter echter gedesoriënteerd. Haar paard slaagde er uiteindelijk in om hen in veiligheid te brengen.



“Ik wist niet of we op het vuur afreden of waar het zich precies bevond, omdat we geen updates konden krijgen. Ik weet enkel dat er enorm veel rook hing”, vertelt ze. “Ik voelde de hitte en ik wist niet of dat van de zon of het vuur was. Het was beangstigend, maar ik had er zoveel vertrouwen in dat Charmer me er veilig weg zou kunnen krijgen en dat deed ze ook. Ze is mijn held.”

Woning geplunderd

Winter trof haar familieleden aan op het strand. Toen ze later terugkeerde om te kijken of haar huurwoning de vlammenzee had overleefd, trof ze echter een andere vorm van vernieling aan. “Wel, ons huis staat er nog, maar toen we gisteren terugkeerden, waren al onze bezittingen overal in het rond gegooid”, vertelt ze. “De fiets die Riley had gekregen voor kerstmis is gestolen. Het huis is volledig geplunderd, volledig verwoest.”

De politie in de staat New South Wales (NSW) voert het aantal patrouilles op nadat er steeds meer berichten binnenliepen over diefstallen in woningen die werden achtergelaten door mensen die op de vlucht sloegen voor de bosbranden.“Met de duizenden levens en woningen die vandaag bedreigd worden, kan ik niet begrijpen wat voor iemand zou denken dat het OK is om te profiteren ten koste van anderen”, reageert vicecommissaris Gary Worboys van de politie van NSW.

Gratis onderdak

Bec Winter en haar familie vonden uiteindelijk onderdak in het Waterfront Hotel in Moruya. Eigenaars Mark en Linda Ethell openden de deuren van het hotel om mensen uit de gemeenschap op te vangen. Op sociale media deelden ze mee dat paarden en andere dieren die getroffen werden door de branden terecht konden op de grote weide voor hun gebouw. Winter en haar zoon krijgen van de eigenaars gratis onderdak en eten aangeboden. “Een klein dorpje maakt een behoorlijk moeilijke tijd door omdat mensen hun huizen hebben verloren en levens verloren gingen... Het is een moeilijke tijd voor iedereen”, aldus Mark Ethell.

In Australië gingen bij de bosbranden sinds september al meer dan vijf miljoen hectaren in de vlammen op. Tot nu toe kwamen al 23 mensen in de vlammen om het leven.