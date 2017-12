Paaldanseres schuldig aan aanzetten tot zelfdoding postbode Vrouw (44) maakte slachtoffer (31) wijs dat zij ook uit leven zou stappen mvdb

Bron: BBC - Metro - The Guardian 0 Leicestershire Police Postbode Matthew Birkinshaw (31) stapte in december 2015 uit het leven. Een vrouw is vandaag door een jury in de rechtbank van de Engelse stad Leicester schuldig bevonden aan het aanzetten tot zelfdoding van een 31-jarige man die ze had leren kennen op een internetforum over suïcide. Natasha Gordon (44) heeft altijd ontkend dat ze postbode Matthew Birkinshaw (31) tot een wanhoopsdaad dreef. Ze betwistte ook dat ze de man heeft geholpen bij zijn daad.

Birkinshaw reed in 17 december 2015 met zijn wagen in een spaarbekken en werd levenloos uit het water gehaald. De bal ging 24 uur eerder aan het rollen toen de dertiger op een online forum rond suïcide een boodschap achterliet waarin hij verklaarde dat hij zijn leven wou beëindigen. Gordon, een voormalige paaldanseres die reeds een zelfmoordpoging had ondernomen, antwoordde op het bericht en stelde voor zijn 'zelfmoordpartner' te worden. Ook zij zou uit het leven stappen. "Kan amper wachten tot morgen, hopelijk ben je tegen dan niet van gedachten veranderd", luidde het volgens de procureur letterlijk in haar reactie.

's Anderendaags rond de middag komt Birkinshaw met zijn Fiat toe bij Gordons woning in de stad Peterborough. Ze rijden vanaf daar samen naar het grote spaarbekken. De partner van Gordon belt iets voor vieren in de namiddag de politie. Hij zegt een onrustwekkend sms-bericht van haar te hebben ontvangen.

Ongeveer terzelfder tijd stapt de vrouw uit de wagen van Birkinshaw, die daarop wegrijdt. Een uur later, rond 17 uur, wordt Gordon door de politie staande gehouden. Ze maakt een verwarde indruk. De agenten brengen haar naar huis, pas daar verklaart ze dat ze in het bijzijn was van een man die plannen had om uit het leven te stappen. Iets na halfzeven wordt het voertuig gelokaliseerd in het bekken en wordt het lichaam van Birkinshaw aangetroffen.

De vrouw blijkt dezelfde dag nog twee andere mannen te hebben ge-sms't. Ze zette ook hen aan om uit het leven te stappen. Gordon wordt nog dezelfde avond in de boeien geslagen.

Net voor de schuldigverklaring vandaag zakte de vrouw in de rechtszaal door haar benen. De rechter gaf haar de toestemming om het verdict op de gang af te wachten. Pas in januari krijgt Gordon te horen hoe lang ze achter de tralies moet.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

