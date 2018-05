Oxfam waarschuwt voor nieuwe hongersnood in Zuid-Soedan TK

29 mei 2018

12u53

Bron: Belga 1 Hulporganisatie Oxfam waarschuwt voor een grote hongersnood in het door een burgeroorlog geplaagde Zuid-Soedan. In het district Pibor van de deelstaat Boma is inmiddels al een vijfde van de huishoudens getroffen door honger, meldde de organisatie vandaag.

Vier jaren van conflict en burgeroorlog hebben de voedselvoorraden aangetast en over het hele land de mogelijkheid tot zelfredzaamheid van mensen onderuit gehaald. De mensen zijn verplicht gras en onkruid te eten.

Oxfam-verantwoordelijke voor het land Nicolo Di Marzo verklaarde dat de hongersnood nog enigszins binnen de perken is kunnen blijven dankzij de internationale (voedsel-)hulp. Maar die hulp dreigt ontoereikend te worden, stelt Di Marzo: "Er moet dringend opgetreden worden om in Pibor en de rest van Zuid-Soedan mensenlevens te redden".

Het olierijke Zuid-Soedan werd in 2011 onafhankelijk. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit. Vorig jaar werd het jongste land in Afrika al door een zware hongersnood getroffen.