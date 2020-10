Oxfam waarschuwt: “Coronagerelateerde hongersnood kan meer slachtoffers maken dan ziekte zelf” kv

13 oktober 2020

11u41

Bron: Belga 0 De dreiging van hongersnood en wijdverspreide extreme voedselonzekerheid door het coronavirus doet elke alarmbel luiden binnen de internationale gemeenschap. Oxfam waarschuwt dat ons voedselsysteem radicaal moet veranderen om de gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Dat meldt de gezondheidsorganisatie vandaag in een persbericht.

Uit een analyse van Oxfam blijkt dat de reactie van de internationale gemeenschap op de wereldwijde voedselonzekerheid gevaarlijk ontoereikend is. In Jemen, Congo, Nigeria, Burkina Faso en Somalië - vijf van de zeven landen waar ernstige honger blijft toenemen - hebben donoren tot nu toe helemaal geen geld gegeven voor de “Covid-gerelateerde voedselhulp”. Ondanks het feit dat meer dan 55 miljoen mensen in de zeven zwaarst getroffen landen te maken hebben met ernstige tot extreme voedselonzekerheid.

In juli waarschuwde Oxfam al dat tegen het einde van dit jaar meer mensen zouden kunnen sterven aan Covid-gerelateerde honger dan aan de ziekte zelf. De ngo benadrukt dan ook dat er meer nodig is om de structurele oorzaken van de Covid-voedselcrisis aan te pakken. “De crisis zal niet worden opgelost door noodmaatregelen of stimuleringspakketten, maar alleen door een radicale transformatie van voedselsystemen”, klinkt het bij Oxfam.

Agro-ecologie

In plaats van het bevorderen van een intensieve, exportgerichte landbouw dringt Oxfam er bij overheden op aan om agro-ecologie, die gezond en voedzaam voedsel biedt en tegelijkertijd het milieu beschermt, aan te moedigen. “De pandemie biedt een eenmalige kans om de agro-ecologische transitie te versnellen en decennia van neoliberaal beleid dat de ongelijkheden heeft verergerd, om te buigen”, aldus Thierry Kesteloot van Oxfam België.

Bovendien is het volgens Oxfam hoog tijd dat ontwikkelingsprioriteiten opnieuw worden gedefinieerd in overeenstemming met genderrechtvaardigheid en de eisen van de jeugd als de toekomstige hoeders van de voedselsystemen. Overheden moeten prioriteit geven aan de toekomstige gezondheid van mens en planeet, een einde maken aan structurele discriminatie en mensenrechtenschendingen. “De nieuwe Belgische regering geeft een welkom signaal door de nadruk te leggen op beleidscoherentie voor ontwikkeling, en aandacht voor de transitie naar duurzame voedselsystemen, De tijd dringt. De regering moet nu mee de omslag maken,” aldus Thierry Kesteloot.