Oxfam vreest voor het ergste: "Nachtmerrie als ebola grens met Rwanda of Oeganda oversteekt” ADN

08 april 2019

11u58

Bron: Belga 0 De ebola-epidemie in Congo is nog verre van onder controle. Meer zelfs: er blijven nieuwe gevallen opduiken, ook in dorpen waar eerder nog geen gevallen gemeld waren. Oxfam waarschuwt er dan ook voor dat de aandacht niet mag verslappen. "De epidemie verplaatst zich richting de grens met buurlanden Rwanda en Oeganda", zegt Tamba Emmanuel, verantwoordelijke voor Oxfams humanitaire hulpprogramma's in Congo. "Als de epidemie de grens zou oversteken, zijn we vertrokken voor een nieuwe epidemie zoals in 2014 in West-Afrika, maar dan in een grensregio die veel onstabieler is. Dat zou een nachtmerrie zijn. Het is belangrijk nu de focus te houden.”

Vorige zomer dook een nieuwe ebola-epidemie op in het oosten van Congo, slechts enkele dagen nadat een epidemie elders in het land beëindigd was. Het is al de tiende keer dat ebola Congo treft, en dit is de zwaarste epidemie. Er zijn al 721 doden gevallen, van wie 655 zeker ebola hadden, en bij 1.080 mensen werd ebola vastgesteld.

Geweld

Het oosten van Congo is al jaren een regio geplaagd door geweld, wat de hulpverlening ernstig bemoeilijkt. Bovendien ondervinden de plaatselijke autoriteiten en ngo's serieuze moeilijkheden om het vertrouwen van de bevolking te winnen. Dat uitte zich begin maart nog in geweld op teams die de doden moesten begraven en op gezondheidscentra.



"Dat geweld heeft verschillende redenen", zegt Michael Sladeczek, campagnemanager voor Oxfam in de Oost-Congolese stad Goma. "Ons antwoord hierop is: de bevolking betrekken. Het is onmogelijk mensen te dwingen om het juiste te doen, we moeten hen overtuigen. In eerste instantie was de hulpverlening te veel van boven opgelegd - het ging nu eenmaal om een noodsituatie. Nu leren we dat we ook op middellange termijn moeten werken, en dat vraagt tijd."

Het land kampt op veel plaatsen met andere ernstige humanitaire crisissen. "Elke crisis is verschillend, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is dat geen enkele crisis voorbij is en dat nergens de grondoorzaken al zijn aangepakt", aldus Sladeczek. "De donoren moeten zich bewust zijn van de complexiteit van de crisissen, en we moeten onze hulpverlening vormen afhankelijk van de noden in de verschillende regio's. De noden zullen de komende maanden en jaren blijven bestaan. Om te vermijden dat nog meer mensen kwetsbaar worden, zijn meer middelen nodig. We moeten nu vaak de moeilijke keuze maken tussen verder hulp verlenen in regio's waar we al aanwezig zijn, of tussenkomen bij een nieuwe crisis die elders opduikt."

Door de politieke crisis en de verkiezingen van eind vorig jaar stond Congo de voorbije maanden iets meer in de aandacht. Toch heeft dat er niet toe geleid dat alle noden ingelost werden. Om de humanitaire noden in het land te beantwoorden, was vorig jaar 1,7 miljard dollar nodig. Van dat bedrag was tegen eind 2018 minder dan de helft (45 procent) gefinancierd. Ook voor dit jaar is 1,7 miljard nodig, daarvan is op dit moment 6,5 procent gefinancierd.

Meer over Congo