Oxfam: Twee miljard mensen in benarde situatie na mislukking wereldwijd staakt-het-vuren

12 mei 2020

01u32

Bron: Belga 0 Omdat de inspanningen voor een wereldwijd staakt-het-vuren, waartoe VN-secretaris-generaal Antonio Guterres op 23 maart had opgeroepen, zijn uitgedraaid op een "catastrofale mislukking", zijn twee miljard mensen extra kwetsbaar geworden voor het coronavirus. Dat stelt Oxfam in een maandag verspreid rapport. Ook ons land kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van het lot van die mensen, zegt Oxfam België.

De oproep voor een wereldwijd staakt-het-vuren moest toelaten om de meest kwetsbare gemeenschappen in conflictgebieden te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Maar de inspanningen om daartoe te komen zijn "catastrofaal mislukt", besluit Oxfam in het maandag gepubliceerd rapport ‘Conflict in times of Coronavirus’.

Een VN-resolutie over dat staakt-het-vuren werd vrijdag nog tegengehouden door de VS. Maar als reden voor het falen, verwijst Oxfam ook naar jaren van zwakke investeringen in vredesopbouw en een voortdurende toestroom van wapens naar conflictgebieden.

2 miljard mensen makkelijke prooi voor virus

De ngo maakt zich nu zorgen over de benarde situatie van twee miljard mensen die in door conflict getroffen landen leven. "Het voortdurende conflict brengt de gezondheid van hele gemeenschappen in gevaar en maakt van hen een makkelijke prooi voor het virus", zo klinkt het. "Mensen zitten vast in gebieden waar de gezondheidszorg verlamd is, waar ziekenhuizen worden gebombardeerd, of mensen worden gedwongen om met miljoenen te vluchten naar overvolle kampen waar het virus genadeloos zou kunnen toeslaan."

Oxfam België hoopt dat ons land, als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad, een belangrijke rol kan vervullen voor deze mensen. "Als voorzitter van de werkgroep rond kinderen in gewapende conflicten kan België in de Veiligheidsraad bijvoorbeeld de nood aan een dergelijk staakt-het-vuren in conflictsituaties zoals Afghanistan, Congo en Somalië op de agenda zetten", zegt Catherine De Bock, humanitair medewerker bij Oxfam België.

Lokale organisaties steunen

"Ook ten aanzien van Syrië kan ons land een verschil maken aangezien het de pen vasthoudt over humanitaire kwesties in het land. Hier kan een wereldwijd staakt-het-vuren humanitaire toegang mogelijk maken."

Voorts vraagt Oxfam aan België ook om lokale organisaties rechtstreeks te steunen bij hun inspanningen om tot vredesopbouw te komen. "Het zijn deze organisaties die het best geplaatst zijn om de lokale conflictdynamiek en de nodige reacties op het coronavirus te begrijpen", zegt De Bock.