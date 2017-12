Oxfam trekt aan alarmbel om extreme hongersnood in Jemen kv

Een Jemenitische vrouw zit bij een zwaar ondervoed baby in een ziekenhuis in Hodeidah, Jemen. Circa 5.300 doden, 22 miljoen mensen die nood hebben aan humanitaire hulp en de ergste cholera-epidemie ooit. Dat zijn enkele van de trieste resultaten van de conflicten die Jemen, een straatarm land op het Arabische schiereiland, sinds maart 2015 treffen. Naar aanleiding van "1.000 dagen oorlog" in het land roept hulporganisatie Oxfam de internationale gemeenschap op om meer druk uit te voeren om tot een vreedzame oplossing te komen.

Het geweld brak uit in maart 2015, toen een militaire coalitie onder leiding van buurland Saoedi-Arabië een luchtoffensief lanceerde om de sjiitische Houthi-rebellen te bestrijden die grote delen van het land hadden veroverd.

17,8 miljoen mensen lijden honger

Sindsdien kwamen zowat 5.300 burgers om het leven en raakten er 9.000 gewond. Drie miljoen mensen moesten hun huizen ontvluchten. Scholen, ziekenhuizen, wegen en bruggen zijn vernield. Intussen hebben 22,2 miljoen mensen - drie kwart van de bevolking - nood aan humanitaire hulp en lijden 17,8 miljoen mensen honger.

AFP Een ondervoed Jemenitisch kind wordt behandeld in het ziekenhuis van de hoofdstad Sanaa.

Volgens Oxfam is de internationale gemeenschap medeplichtig aan de dramatische humanitaire situatie in Jemen. De Verenigde Naties (VN) riepen in april 2015 in een resolutie op om het geweld te beëindigen. Dat jaar werden de wapens twee keer enkele dagen neergelegd en in april 2016 startten vredesgesprekken. Maar die liepen in augustus dat jaar spaak en sindsdien duurt het conflict onafgebroken voort, aldus Oxfam.

Cholera

Een en ander leidde ook tot de ergste cholera-epidemie ooit. Bijna een miljoen mensen raakten vermoedelijk geïnfecteerd en meer dan 2.200 stierven. "In minder dan zes maanden liepen in Jemen meer mensen een cholerabesmetting op dan tijdens het vorige record in Haïti", aldus Oxfam. "Maar daar duurder het zeven jaar om dat aantal te bereiken."

De hulporganisatie roept de wereldleiders op om de druk op de strijdende partijen te verhogen. De secretaris-generaal van de VN moet die partijen aansporen om de vredesgesprekken te hervatten. Humanitaire hulp moet het land vlot binnen kunnen en de luchthaven van hoofdstad Sanaa moet worden heropend voor commerciële vluchten.

