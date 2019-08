Oxfam slaat alarm over kamp op Lesbos: aantal vluchtelingen blijft toenemen ttr

29 augustus 2019

11u52

Bron: anp 0 buitenland Het aantal vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos blijft toenemen. Het vluchtelingenkamp heeft officieel capaciteit voor 3.000 mensen, maar inmiddels herbergt het al 9.500 vluchtelingen. Dat meldt Oxfam Novib, dat ter plekke onderzoek deed naar de situatie en alarm slaat.

De omstandigheden in kamp Moria verslechteren, zegt Oxfam Novib. Er is slechts één arts beschikbaar voor alle migranten en de veiligheid gaat achteruit. Vooral minderjarigen zijn erg kwetsbaar.

"Er is dringend behoefte aan veilige en gespecialiseerde opvangcentra om deze groep te huisvesten", zegt Evelien van Roemburg van Oxfam, die het kamp regelmatig bezoekt. "De Europese Commissie heeft al eerder aangegeven dat Griekenland maatregelen moet nemen om ernstige, onherstelbare schade aan de integriteit van minderjarige migranten te voorkomen en wij roepen de Griekse regering nu nog eens op om in actie te komen. Het is van levensbelang voor de kinderen in Moria."