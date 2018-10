Oxfam roept België op: “Lever geen wapens meer aan Saudi-Arabië” Redactie

26 oktober 2018

16u53

Oxfam Solidariteit roept België op in te gaan op de vraag van de Duitse regering en het Europese Parlement om geen wapens meer te verkopen aan Saudi-Arabië. Volgens de ngo sterft in Jemen elke drie uur een burger in de strijd tussen de Houthi-rebellen en de coalitie geleid door Saudi-Arabië.

Oxfam steunt de oproep van federaal minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) aan de regionale overheden in ons land "om de humanitaire situatie in Jemen ernstig te nemen en het conflict niet langer met wapens te voeden", zegt Catherine De Bock van Oxfam Solidariteit in een persmededeling.

Waalse wapens

In 2016 waren de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië volgens de ngo de belangrijkste ontvangers van de Waalse wapens met wapenexportlicenties, die opliepen tot ruim 48 miljoen euro voor de Verenigde Arabische Emiraten en tot ruim 33 miljoen euro voor Saudi-Arabië. Eind 2017 gaf de Waalse regering nog groen licht voor 25 nieuwe exportlicenties aan Saudi-Arabië, in totaal goed voor zo'n 1,8 miljard euro, preciseert Oxfam.

Medeplichtig

De organisatie wijst erop dat Jemenieten niet alleen met oorlog worden geconfronteerd maar ook met ziekte en honger. Tussen 1 augustus en 15 oktober alleen al zijn 575 burgers gedood bij gevechten, luchtaanvallen en bomaanslagen. Tegelijkertijd zijn de afgelopen achttien maanden meer dan 1,1 miljoen gevallen van cholera gemeld en meer dan honderd mensen overleden ten gevolge van difterie, aldus Oxfam. Bovendien leiden ook miljoenen mensen in het land honger. "Internationale actoren die de strijdende partijen financieren, moeten begrijpen dat ze medeplichtig zijn aan deze humanitaire crisis", zegt Siddiquey Muhsin, directeur van Oxfam in Jemen.