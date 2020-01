Oxfam klaagt onzichtbaar en ondergewaardeerd zorgwerk door vrouwen aan IB

Bron: Belga 0 Vrouwen en meisjes besteden wereldwijd 12,5 miljard uur per dag aan onbetaald zorgwerk. Dat stelt Oxfam in een nieuw rapport in de aanloop naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos. "Deze 'verborgen motor' van de wereldeconomie houdt gezinnen, samenlevingen en bedrijven draaiende en vertegenwoordigt een onzichtbare bijdrage aan de wereldeconomie van ten minste 10,8 biljoen dollar per jaar", zegt de organistie die zich wereldwijd inzet voor armoedebestrijding.

In het rapport ‘Time to Care’ klaagt Oxfam de "schrikbarend diepgewortelde en enorme" ongelijkheid aan. "De afgelopen tien jaar is het aantal miljardairs verdubbeld en is hun vermogen gemiddeld met 7,4 procent per jaar toegenomen", berekent de ngo. "2.153 miljardairs hebben meer vermogen dan de 4,6 miljard mensen die 60 procent van de wereldbevolking uitmaken."

Vooral vrouwen en meisjes zijn het slachtoffer van het economische systeem dat "seksistisch is en vrouwen en meisjes uitbuit", luidt het. Volgens Oxfam besteden ze wereldwijd 12,5 miljard uur aan onbetaald zorgwerk, goed voor "een onzichtbare bijdrage aan de wereldeconomie van ten minste 10,8 biljoen dollar per jaar".

Onbetaald zorgwerk weegt zwaar op vrouwen

"Hoewel onbetaald zorgwerk onzichtbaar is in de wereldeconomie, weegt het zwaar op de schouders van vrouwen", zegt Oxfam. "Zij voeren driekwart van dit werk uit, inclusief taken als water halen, koken, schoonmaken en zorgen voor kinderen en ouderen. Dit begint al vroeg: meisjes van 10-14 jaar leveren al 50 procent meer zorgwerk dan jongens van hun leeftijd." Vooral in lageninkomenslanden stelt de problematiek zich. "In deze landen besteden vrouwen in plattelandsgemeenschappen tot 14 uur per dag aan zorgwerk."

Tijd die vrouwen aan zorgtaken besteden, gaat ten koste van opleiding, een echte job of politieke participatie. "Wereldwijd kan 42 procent van de vrouwen geen baan krijgen omdat ze verantwoordelijk zijn voor alle zorgtaken, tegenover slechts 6 procent van de mannen."

Eerlijke belastingbijdrage allerrijksten en multinationals

"Regeringen moeten investeren in universele en kwalitatief hoogstaande openbare diensten die de verantwoordelijkheid voor de zorg helpen wegnemen van vrouwen, zoals investeringen in water en sanitaire voorzieningen, kinderopvang, gezondheidszorg en ouderenzorg", zegt Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerker ongelijkheid bij Oxfam-Solidariteit. "Om die publieke diensten wereldwijd te financieren, moeten de allerrijksten en multinationals een eerlijke belastingbijdrage betalen.”