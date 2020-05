Oxfam: inenten armste helft wereldbevolking kost farmaceutische bedrijven minder dan 4 maanden winst IB

14 mei 2020

00u29

Bron: Belga 0 De armste helft van de wereldbevolking, of 3,7 miljard mensen, inenten tegen het coronavirus zou minder kosten dan de winsten die de tien grootste farmaceutische bedrijven in vier maanden maken.

Dat zegt Oxfam, die er bij regeringen en farmaceutische bedrijven op aandringt om te garanderen dat de vaccins, tests en behandelingen octrooivrij zijn en eerlijk verdeeld worden onder alle landen en mensen.

De Gates Foundation heeft de kosten van de aanschaf en levering van een veilig en effectief vaccin voor de armste mensen ter wereld geschat op 25 miljard dollar. Vorig jaar maakte de top tien van farmaceutische bedrijven volgens Oxfam 89 miljard dollar winst, een gemiddelde van iets minder dan 30 miljard dollar per 4 maanden.

Oxfam waarschuwt ervoor dat rijke landen en grote farmaceutische bedrijven zouden kunnen voorkomen of vertragen dat het vaccin kwetsbare mensen bereikt, vooral in ontwikkelingslanden. "De EU heeft in haar ontwerpresolutie voor de Wereldgezondheidsvergadering voorgesteld om de octrooien voor coronavirusvaccins, -behandelingen en -tests op vrijwillige basis te bundelen", legt Jose Maria Vera van Ofxam uit. "Als dit verplicht wordt en wereldwijd wordt toegepast, zou dit ervoor zorgen dat alle landen goedkope versies van alle beschikbare vaccins, behandelingen en tests kunnen produceren of importeren.”

Veilige, patentvrije vaccins, behandelingen en tests nodig

"We hebben veilige, patentvrije vaccins, behandelingen en tests nodig die wereldwijd massaal geproduceerd kunnen worden, en een duidelijk en eerlijk plan voor de verdeling ervan. Alles wat niet garandeert dat een vaccin gratis beschikbaar wordt gesteld aan alle mensen, zou obsceen zijn."

Volgens Oxfam breidde geneesmiddelenfabrikant Gilead in maart het monopolie op een mogelijke behandeling van het virus uit en trok het pas na een publieke verontwaardiging terug. "Gilead heeft nu een aanzienlijk deel van zijn huidige voorraad remdesivir aan de Amerikaanse regering gedoneerd, maar volgens nieuwsberichten zou het bedrijf aanzienlijke winst kunnen maken met de daaropvolgende productie. Sommige Wall Street-analisten verwachten dat Gilead meer dan 4.000 dollar per patiënt voor het medicijn zal vragen, ook al kunnen de kosten van remdesivir tot 9 dollar per patiënt beperkt blijven."

Veel arme landen zijn volgens Oxfam niet in staat om toegang te krijgen tot essentiële vaccins en medicijnen als gevolg van de patentregels, die farmaceutische bedrijven monopolierechten geven.