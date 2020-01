Oxfam: “Europees ontwikkelingsgeld voor Afrika ‘gegijzeld’ door migratiebeleid” IB

Bron: Belga 2 Te veel geld uit het Europese fonds voor Afrika dient om de grenzen te sluiten, de migratie in te dijken en de terugkeer van migranten te versterken. Dat gaat ten koste van de ontwikkelingshulp, zo klaagt de internationale ngo Oxfam vandaag aan.

Het fonds van 4,5 miljard euro, opgericht als antwoord op de migratiecrisis van 2015, moet de stabiliteit bevorderen in Afrikaanse landen op de migratieroutes en de onderliggende oorzaken van de migratiestromen aanpakken. Volgens Oxfam, dat de projecten bestudeerde die het fonds tussen november 2015 en mei 2019 heeft goedgekeurd, gaat er echter veel te weinig geld naar de ontwikkeling van het Afrikaanse continent.

Oxfam komt tot conclusie dat slechts 56 procent van het geld (2,18 miljard euro op een totaal van 3,9 miljard euro) als financiering voor ontwikkelingssamenwerking kan bestempeld worden. De uitgaven voor migratiebeheer vertegenwoordigen 26 procent (1 miljard euro) en die voor vrede en veiligheid 10 procent (382 miljoen euro). Twee procent (83,1 miljoen euro) is bestemd voor onderzoeksprojecten en opleidingsprojecten. Zes procent (243,8 miljoen euro) kan de ngo wegens een gebrek aan details niet classificeren.

Herhaaldelijke droogtes en onveiligheid

Volgens het rapport wordt het succes van de ontwikkelingsprojecten in het kader van het Europese fonds meer en meer afgemeten op basis van de vermindering van de migratiestromen, eerder dan de concrete voordelen voor de lokale gemeenschappen in Afrika. "In de landen van de Sahel houdt de Europese druk om mensen te verhinderen hun thuis te verlaten geen rekening met de herhaaldelijke droogtes en de onveiligheid. De hulp had moeten dienen om hen te helpen te verhuizen en zich te integreren op een nieuwe plaats", stelt Oxfam-adviseur Raphael Shilhav.