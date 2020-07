Oxfam: “Eerste bevestigde coronagevallen in Algerijnse vluchtelingenkampen” ISA

28 juli 2020

13u57

Bron: Belga 2 Het coronavirus heeft de Sahrawi-vluchtelingenkampen in Algerije getroffen met al vier bevestigde gevallen. Daardoor lopen meer dan 170.000 chronisch kwetsbare vluchtelingen een groot risico, zegt Oxfam.

De gezondheidsomstandigheden in de kampen zijn zeer zorgwekkend en zouden deze uitbraak bijzonder gevaarlijk kunnen maken. Midden mei waarschuwde Oxfam hier al voor. Van de vrouwen in de kampen heeft 52 procent bloedarmoede, meer dan 11 procent van de volwassenen heeft diabetes en 6 procent leeft met coeliakie (intolerantie voor gluten), de hoogste prevalentie ter wereld. De kampklinieken hebben geen beademingstoestellen, te weinig bedden en een drastisch tekort aan medische benodigdheden en beschermingsmiddelen.

De Sahrawi-vluchtelingencrisis is door de internationale gemeenschap al meer dan vier decennia over het hoofd gezien Haissam Minkara

Ondanks een gezamenlijke oproep voor 14 miljoen dollar (zo’n 12 miljoen euro) die Oxfam en acht andere humanitaire organisaties in de vluchtelingenkampen in april hebben gedaan om de ergste gevolgen van de pandemie te verzachten, blijft de Covid-respons drastisch ondergefinancierd. De lokale autoriteiten en organisaties blijven uiterst onderontwikkeld om de mensen te beschermen.



“De Sahrawi-vluchtelingencrisis is door de internationale gemeenschap al meer dan vier decennia over het hoofd gezien. Organisaties als Oxfam mobiliseren middelen, maar het zal niet genoeg zijn. De internationale gemeenschap moet de lokale autoriteiten en instanties steunen om deze uitbraak het hoofd te bieden, anders kan de uitkomst catastrofaal zijn", waarschuwt Oxfam Country Director in Algerije, Haissam Minkara.



