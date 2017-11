OVERZICHT: Zwarte Piet al vier jaar voorwerp van rellen in Nederland. Zo begon de hele heisa FT

Bron: Trouw 0 ANP Actievoerders voor het behoud van Zwarte Piet, tijdens de intocht van Sinterklaas in Leiden. De emmer loopt over in Nederland: de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet beheersen het nieuws. Vandaag nog werd de gemeenteraad van Amsterdam geschorst omdat drie pieten tussen het publiek waren gaan zitten, "om een statement te maken". De discussie rond de helper van de goedheiligman begon bij onze noorderburen al in 2013. Wat is er nadien allemaal gebeurd? Een overzicht.

Oktober 2013

Verene Shepherd uit hevige kritiek op de figuur van Zwarte Piet. Voor haar is het Sinterklaasfeest "een terugkeer naar de slavernij". De Jamaicaanse stelt dat het kinderfeest dan ook beter kan worden afgeschaft. De uitspraken leiden tot een nationale discussie. Shepherd, lid van de VN-werkgroep voor Mensen van Afrikaanse Afkomst, is "verrast" dat de Nederlanders zo weinig weten over het slavernijverleden. En ze noemt vooral de relatie tussen Sinterklaas en Zwarte Piet "problematisch". De vrouw krijgt een hoop haatmails in haar inbox. Op Facebook wordt een actie gelanceerd. De 'Pietietie' krijgt in twee dagen tijd liefst twee miljoen likes.

De Nederlandse premier Mark Rutte wordt gevraagd een einde kan maken aan het feest. Hij reageert laconiek. "Dit is geen zaak van de regering" en "aan de kleur van Zwarte Piet - de naam zegt het zelf - kunnen we weinig veranderen".

ANP VN-functionaris Verene Shepherd die zich als eerste, publiekelijk, erg kritisch uitlaat over Zwarte Piet.

November 2014

"De figuur van Zwarte Piet is een uiting van racisme die bestreden moet worden via het onderwijs. De traditie is achterhaald." Dat staat in een rapport van de VN-werkgroep. De onderzoekscommissie heeft zich enkele dagen in Nederland genesteld en is nagegaan hoe het is gesteld met de discriminatie van anderskleurigen. Conclusie: veel mensen zien niet in wat het probleem precies is.

Tijdens de intocht van Sinterklaas in Gouda worden een zestigtal demonstranten tegen Zwarte Piet opgepakt. De politie moet meerdere keren in actie komen omdat voor- en tegenstanders elkaar te lijf gaan. De meesten actievoerders krijgen een boete, één activist wordt vervolgd.

Augustus 2015

De Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat Zwarte Piet verandert. Dat staat in het rapport van het VN-Comité voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie. "Zwarte Piet schaadt de waarde en zelfachting van kinderen en volwassenen met een Afrikaanse afkomst." De kleur, dikke lippen, het vreemde accent en de gouden oorringen moeten weg, klinkt het.

© Gysens Marc Oorringen, rode dikke lippen en pikzwart. "Kan en mag niet meer in Nederland", klinkt het.

Oktober 2015

De warenhuisketens denken na over hoe ze Zwarte Piet zullen afbeelden. HEMA en Blokker kiezen voor veegpieten op hun verpakkingen. Ook liggen er geen chocoladen Zwarte Pieten meer in de winkels. Warenhuis De Bijenkorf verandert het uiterlijk van de zwarte klimpieten en verguldt ze met goud. De winkels krijgen forse kritiek en er wordt een boycot op poten gezet.

September 2016

De Nederlandse Kinderombudsman ziet Zwarte Piet zelfs als een schending van de kinderrechten. "De figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is in strijd met het Kinderrechtenverdrag." Zwarte Piet moet aangepast worden zodat kinderen geen negatieve effecten meer ervaren, zegt ze nog.

Oktober 2016

Zwarte Piet verdwijnt van het huismerk van supermarkt Jumbo (dat binnenkort ook in ons land winkels opent). Amsterdam kondigt aan dat nog maar een minderheid van de pieten zwart zal zijn in december.

December 2016

Het kabinet in Nederland pleit ervoor dat het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet met haar tijd meegaat. De regering wijst er wel nog op dat mensen die het kinderfeest altijd met veel vreugde hebben gevierd, geen racisten zijn. Zwarte Piet moet overigens niet verboden worden, zegt de regering nog.

ANP Een schoorsteenpiet in Amsterdam.

Juni 2016

De rechter in Amsterdam wijst het verzoek af om allerlei instanties zoals de openbare omroep en grote winkelbedrijven, te vervolgen omdat zij Zwarte Piet alsnog gebruiken. Meer dan 800 personen deden daar vorig jaar aangifte voor. Het OM vindt dat niemand zich schuldig heeft gemaakt aan 'groepsbelediging'.

Oktober 2016

RTL toont nog uitsluitend roetveegpieten. De publieke omroep NTR probeert het met bonte pieten.

November 2017

Volgens het AD is Zwarte Piet op de meeste plekken nog gewoon zwart. Pro-Pieten houden de actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet', op weg naar de intocht in het Friese Dokkum, op de snelweg tegen. Een groep pro-Pieten valt een basisschool binnen in Utrecht. De directie trekt naar de politie en dient klacht in voor huisvredebreuk. Actievoerders tegen Zwarte Piet hebben ook het Sinterklaashuis in Dordrecht gesaboteerd. En vandaag nog zijn drie Zwarte Pieten de Amsterdamse gemeenteraad binnengevallen. In Amsterdam zijn alleen nog maar roetvoegpieten op straat te zien.

ANP Twee bussen van de actiegroep 'Stop Blackface' blokkeren de snelweg en worden door tegendemonstranten tegengehouden.