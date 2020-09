Exclusief voor abonnees

OVERZICHT. Zo staan onze buurlanden ervoor in hun strijd tegen coronavirus

Koen Van De Sype

14 september 2020

13u34

0

Niet alleen in ons land gaan de coronacijfers opnieuw de hoogte in, ook in enkele van onze buurlanden worden weer meer besmettingen vastgesteld. In Frankrijk werden afgelopen weekend zelfs recordcijfers opgetekend. Een overzicht van hoe de landen rondom ons ervoor staan. En wat ze doen (of net níét doen) om het virus te counteren.