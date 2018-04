OVERZICHT: Zo reageert de wereld op de westerse aanval in Syrië FT

14 april 2018

08u25

Bron: Belga & VRT NWS 0 Er blijven reacties binnenkomen na de aanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk die deze nacht Syrië hebben getroffen als vergelding tegen het gebruik van chemische wapens. Een overzicht.

Iran, dat goede banden heeft met Rusland en China, was er als de kippen bij om de westerse aanval te veroordelen. Volgens Teheran gaat het om "een duidelijke schending van het internationaal recht en van de territoriale integriteit van Syrië". Het is vooralsnog afwachten wat Iran tegenover de aanval plaatst. Volgens Vranckx is het ook afwachten wat Hezbollah doet in Libanon. "Want wat als Iran, Hezbollah en Israël door het conflict in Syrië met elkaar in de clinch gaan? Daar hou ik mijn hart voor vast", reageerde hij. Sinds 2012 al mengt Hezbollah zich in de Syrische burgeroorlog. Zo helpt het de Syrische regering in haar strijd tegen de rebellen.

Israël heeft de aanvallen dan weer goedgekeurd. Volgens een Israëlische functionaris heeft het Syrische regime zijn dodelijke acties voortgezet. "De Amerikaanse president heeft het voorbije jaar laten weten dat het gebruik van chemische wapens het overschrijden van een rode lijn betekent. Deze nacht hebben de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië consequent gereageerd", luidt het.

In Nederland heeft premier Mark Rutte "begrip" voor de aanval. In een verklaring noemt hij die "in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen". Nog zegt de minister-president: "Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren. Vorige week hebben we allemaal de verschrikkelijke beelden gezien uit Douma waarbij opnieuw wreedheden zijn begaan tegen onschuldige burgers. Het gebruik van gifgas is een grove misdaad en een ernstige schending van het internationaal recht. Dit is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen."

Ook Canada steunt de aanval. "We blijven het gebruik van chemische wapens in Syrië onderzoeken met onze internationale partners. De verantwoordelijken moeten worden vervolgd", zegt de Canadese premier Trudeau.

Australië noemt de actie "een weloverwogen, afgemeten en gericht antwoord."

Amnesty International vindt dan weer dat het Syrische volk de voorbije jaren al genoeg geleden heeft. "De Syrische burgers hebben de voorbije zes jaren geleden onder aanvallen, waaronder chemische aanvallen. Velen daarvan zijn oorlogsmisdaden. Alle maatregelen moeten genomen worden om de schade voor burgers bij militaire acties te beperken", luidt het in een verklaring.