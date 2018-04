OVERZICHT: Zo reageert de wereld op de westerse aanval in Syrië FT

14 april 2018

08u25

Bron: Belga & VRT NWS 9 Er blijven reacties binnenkomen na de aanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk die deze nacht Syrië hebben getroffen als vergelding tegen het gebruik van chemische wapens. Een overzicht.

Groot-Brittannië dat deelnam aan de actie, duldt niet dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt. "We hebben alle diplomatieke middelen ingezet. Maar onze inspanningen zijn telkens tenietgedaan", zegt de Britse premier Theresa May. Daarom heeft ze de Britse strijdkrachten toegelaten om "gerichte en gecoördineerde bombardementen" uit te voeren. De militaire interventie dient volgens haar om "onschuldige mensen in Syrië te beschermen". "Wij kunnen niet dulden dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt: binnen Syrië, op straten in Groot-Brittannië en eender waar in onze wereld", zei May die ook doelt op de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury. Het is de eerste keer sinds May in de zomer van 2016 aantrad als premier dat ze een Britse militaire interventie beveelt.

De NAVO heeft in een verklaring zijn steun uitgesproken. NAVO-baas Jens Stoltenberg zegt dat de aanval "de capaciteit van het Syrische regime om zijn inwoners aan te vallen met chemische wapens" reduceert.

De Verenigde Naties roepen alle lidstaten op terughoudend te reageren. Secretaris-generaal Antonio Guterres wil dat de VN-lidstaten zich onthouden van alles wat na de westerse aanvallen op Syrië tot een escalatie kan leiden."Ik roep alle lidstaten op om blijk te geven van terughoudendheid in deze gevaarlijke omstandigheden en alle daden te vermijden die een escalatie van de situatie kunnen teweegbrengen en het lijden van het Syrische volk nog kunnen verergeren", zo staat in een communiqué.

Iran, dat goede banden heeft met Rusland en China, was er als de kippen bij om de westerse aanval te veroordelen. Volgens Teheran gaat het om "een duidelijke schending van het internationaal recht en van de territoriale integriteit van Syrië". Het is vooralsnog afwachten wat Iran tegenover de aanval plaatst. Ayatollah Khamenei schermt alvast met woorden. "Trump, Macron en May zijn criminelen." Hij zegt dat de aanval op Syrië van vannacht "een misdaad" is en tot niets leidt. Volgens Vranckx is het ook afwachten wat Hezbollah doet in Libanon. "Want wat als Iran, Hezbollah en Israël door het conflict in Syrië met elkaar in de clinch gaan? Daar hou ik mijn hart voor vast", reageerde hij. Sinds 2012 al mengt Hezbollah zich in de Syrische burgeroorlog. Zo helpt het de Syrische regering in haar strijd tegen de rebellen.

Israël heeft de aanvallen dan weer goedgekeurd. Volgens een Israëlische functionaris heeft het Syrische regime zijn dodelijke acties voortgezet. "De Amerikaanse president heeft het voorbije jaar laten weten dat het gebruik van chemische wapens het overschrijden van een rode lijn betekent. Deze nacht hebben de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië consequent gereageerd", luidt het.

Turkije acht de aanvallen gepast. "Wij verwelkomen deze operatie die het geweten van de hele mensheid oplucht", aldus een communiqué van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. "Het Syrische regime, dat zijn eigen volk al meer dan zeven jaar tiranniseert, met zowel conventionele als chemische wapens, heeft een zwaar passief aan misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden", zegt Ankara. "Het geweten van de internationale gemeenschap heeft vanuit dit oogpunt geen enkele twijfel." Turkije staat erg kritisch ten opzichte van Damascus. Het heeft lang rebellie tegen president Assad gesteund, maar werkt nu samen met Rusland, als belangrijkste bondgenoot van Syrië, om een oplossing te vinden voor de crisis.

In Nederland heeft premier Mark Rutte "begrip" voor de aanval. In een verklaring noemt hij die "in de huidige omstandigheden proportioneel en weloverwogen". Nog zegt de minister-president: "Het kabinet acht het waarschijnlijk dat er gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren. Het gebruik van gifgas is een grove misdaad en een ernstige schending van het internationaal recht. Dit is onacceptabel. Nederland vindt dat de internationale gemeenschap hiertegen moet opkomen."

Ook Canada steunt de aanval. "We blijven het gebruik van chemische wapens in Syrië onderzoeken met onze internationale partners. De verantwoordelijken moeten worden vervolgd", zegt de Canadese premier Trudeau.

Australië noemt de actie "een weloverwogen, afgemeten en gericht antwoord."

Amnesty International vindt dan weer dat het Syrische volk de voorbije jaren al genoeg geleden heeft. "De Syrische burgers hebben de voorbije zes jaren geleden onder aanvallen, waaronder chemische aanvallen. Velen daarvan zijn oorlogsmisdaden. Alle maatregelen moeten genomen worden om de schade voor burgers bij militaire acties te beperken", luidt het in een verklaring.