OVERZICHT. Wie wint in welke staat, en wie pikt de meeste Democratische afgevaardigden op? Tommy Thijs

04 maart 2020

06u01 4 Nu Super Tuesday achter de rug is, is het tijd om de stemmen te tellen bij de Democraten. In veertien staten trokken kiezers gisteren naar de stembus om hun favoriet voor de Democratische nominatie aan te duiden. Negen daarvan gaan sowieso al naar Joe Biden, die daarmee beter scoort dan verwacht en zo helemaal terug in de race is. Vier andere gaan naar Bernie Sanders, die lijkt te ontgoochelen. Bekijk hier alle uitslagen en tussenstanden in kaart en grafiek.

Wie wint welke staat?

Joe Biden is de winnaar van Super Tuesday als het op aantal staten aankomt. Klik op de staten op de kaart om meer uitslagen te zien.

Hoe groot zijn de marges?

Belangrijk bij het winnen van een staat is ook met hoeveel marge een kandidaat wint. Een kandidaat krijgt pas afgevaardigden achter zijn naam wanneer hij of zij ook de kiesdrempel van 15 procent haalt. Dat is bij Michael Bloomberg en Elizabeth Warren niet altijd het geval.

Wie krijgt hoeveel afgevaardigden?

Wat uiteindelijk echter alleen telt, is de vraag hoeveel afgevaardigden elke kandidaat achter zijn naam mag schrijven. Die afgevaardigden beslissen op de Democratische conventie in juli wie de genomineerde wordt om het tegen Donald Trump op te nemen. Op Super Tuesday vielen meer dan 1.300 afgevaardigden te verdienen, tegenover bijvoorbeeld amper 155 in de eerste vier voorverkiezingen in februari. Er staat dus bijzonder veel op het spel.

Wat na Super Tuesday?

De strijd zet zich de komende weken gewoon verder. De weg naar de Democratische conventie in juli, waar een kandidaat een meerderheid van 1.991 afgevaardigden moet krijgen, is nog lang: nog twee derde van al die afgevaardigden moet nog verdeeld worden.

Eerstvolgende voorverkiezingen staan al op 10 maart (donkerder grijs op de kaart) op de agenda, wanneer in zes staten opnieuw een stevige 365 afgevaardigden verdeeld moeten worden (gisteren waren het er meer dan 1.400) met Michigan (125 afgevaardigden) als grootste. Nog een week later, op 17 maart (zwart op de kaart), worden er nog eens 600 afgevaardigden uitgedeeld in vier grote staten, waaronder Florida (219 afgevaardigden), Illinois (155) en Ohio (136).