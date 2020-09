OVERZICHT. Wereldwijd meer dan 1 miljoen doden door coronavirus HLA

29 september 2020

12u17

Bron: Belga, Johns Hopkins University 2 Minder dan negen maanden nadat het eerste Covid-19-overlijden werd bevestigd door de Chinese autoriteiten in de stad Wuhan, zijn wereldwijd al meer dan één miljoen mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore. Wereldwijd raakten al meer dan 33 miljoen mensen besmet. Experts vrezen dat de werkelijke dodentol van het virus nog vele malen hoger ligt.

De teller van universiteit Johns Hopkins overschreed dinsdag even voor 3 uur (Belgische tijd) de kaap van de 1 miljoen doden. Er wordt nu melding gemaakt van wereldwijd 1.002.129 sterfgevallen door Covid-19. Over wie de slachtoffers zijn, zijn geen statistieken bekend. Aangenomen wordt dat de trends overal ter wereld dezelfde zijn, en dat het merendeel van de dodelijke slachtoffers dus mensen ouder dan 65 jaar zijn.

De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de Verenigde Staten (ongeveer 205.000), gevolgd door Brazilië (meer dan 142.000) en India (ruim 95.000).

Doden per 100.000 inwoners

De lijst van landen met het meeste aantal coronadoden per 100.000 inwoners wordt officieel aangevoerd door San Marino, met 42 doden op een populatie van 34.000, al geeft dat afgezet op 100.000 inwoners een vertekend beeld. De echte koploper wat betreft het aantal coronadoden is het Zuid-Amerikaanse land Peru, waar in totaal al 32.142 doden werden gemeld, of 100,48 doden per 100.000 inwoners. Ons land volgt op een tweede plaats, met 9.987 doden of 87,37 doden per 100.000 inwoners. De top tien wordt vervolledigd door Bolivia (69,21 per 100.000), Andorra (68,83 per 100.000), Brazilië (67,67 per 100.000), Chili (67,49 per 100.000), Spanje (66,84 per 100.000), Ecuador (66,02 per 100.000), het Verenigd Koninkrijk (63,28 per 100.000) en de Verenigde Staten (62,58 per 100.000).

De hoge plaats van België in deze lijst zou evenwel het gevolg zijn van de telmethode die bij ons wordt toegepast. Sinds het begin van de coronapandemie in ons land worden immers ook de overlijdens in de rusthuizen en overlijdens die vermoedelijk het gevolg zijn van een coronabesmetting meegeteld. Andere landen doen dit niet, waardoor de cijfers uit ons land een vertekend beeld geven.

Landen zonder coronadoden

Volgens de gegevens van de Johns Hopkins universiteit zijn er dertien landen in de wereld waar tot nu toe geen enkele coronadode gerapporteerd werd. Het gaat hier dan vooral om kleine stadstaten en eilanden, al moet er bij verschillende landen rekening gehouden worden met een serieuze onderrapportering van het aantal coronabesmettingen en bleven volgens experts dus ook heel wat overlijdens ten gevolge van corona onder de radar.

Van de Caribische eilanden bleven zowel Dominica (71.000 inwoners), Grenada (104.000 inwoners), Saint Kitts en Nevis (46.000 inwoners), Santa Lucia (172.000 inwoners) als Saint Vincent and the Grenadines gespaard (110.000 inwoners). In Afrika werden enkel op de Seychellen (97.000 inwoners) en in Eritrea (3,5 miljoen inwoners) geen coronadoden gerapporteerd. In Azië werden tot nu toe geen doden gemeld in het dunbevolkte Mongolië (3,1 miljoen inwoners), in Laos (7 miljoen inwoners), in Cambodja (16,2 miljoen inwoners), op het eiland Oost-Timor (1,2 miljoen inwoners) en in Bhutan (754.000 inwoners). Alle Europese landen, behalve Vaticaanstad, meldden minstens één coronadode.

Aantal besmettingen

Volgens de officiële tellingen raakten wereldwijd al meer dan 33 miljoen mensen besmet met het coronavirus, al wordt aangenomen dat het werkelijke aantal besmettingen nog een pak hoger ligt. In absolute cijfers zijn de Verenigde Staten koploper wat betreft aantal coronabesmettingen, met meer dan 7 miljoen gevallen. India (6.145.291) en Brazilië (4.745.464) vervolledigen die top drie.

Welke groep mensen het vaakst besmet raakt, verschilt van land tot land. In België situeren de meeste nieuwe gevallen zich nog steeds in de leeftijdscategorieën 10-19 en 20-29 jaar. In de rest van Europa lijkt dezelfde trend aan te houden.

