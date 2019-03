OVERZICHT. Premier Mays hobbelige brexitparcours in 150 seconden Daimy Van den Eede

26 maart 2019

18u35

Bron: AP 0 De brexitsaga wordt dag na dag ingewikkelder. Vandaag nog keurde het Britse Lagerhuis een amendement goed dat het mogelijk maakt om brexitalternatieven (zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum) door te voeren. Die zet toont aan dat premier Theresa May de controle over het parlement kwijt is. Ook binnen haar partij wordt steeds vaker geopperd dat ze ontslag neemt

In 2016, na de stemming over het referendum, was May hoopvol over de brexit. “Brexit betekent brexit, en we gaan er een succes van maken”, klonk het toen. Ze pleitte voor een akkoord waarmee de Britten de Europese Unie op een gecontroleerde manier kunnen verlaten. Dat akkoord werd ondertussen tot tweemaal toe verworpen door het Lagerhuis.

Momenteel blijft May pogingen ondernemen om haar brexitakkoord alsnog te laten goedkeuren in het parlement. Als dat niet gebeurt, dreigt er namelijk een harde ‘no deal’-brexit op 12 april. Wordt de deal toch goedgekeurd, dan verlaten de Britten de Europese Unie op 22 mei.