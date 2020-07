OVERZICHT. Ook deze Europese steden en regio's zien coronabesmettingen opnieuw stijgen AW

27 juli 2020

10u43 56 Niet alleen België worstelt met een stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Onder meer onze buurlanden Frankrijk, Luxemburg en Nederland registreren dagelijks meer en meer nieuwe gevallen. Maar ook landen als Oostenrijk en Spanje komen weer in het oog van de storm terecht. Een overzicht.

Oostenrijk

In Oostenrijk werden er inmiddels 20.472 besmettingen geregistreerd. Daarnaast is er sprake van 712 sterfgevallen. De cijfers zijn de laatste maand, sinds eind juni, opnieuw licht aan het stijgen met dagelijks meer dan 100 nieuwe besmettingen.



Veel nieuwe gevallen blijken afkomstig te zijn van de Oostenrijkse hotspot Sankt Wolfgang, een populaire vakantiebestemming, waar het coronavirus weer de kop heeft opgestoken. Volgens de meest recente cijfers steeg het aantal besmettingen op 26 juli met 134 nieuwe gevallen in heel Oostenrijk. Daarvan waren 48 besmettingsgevallen afkomstig uit Sankt Wolfgang. Volgens Oostenrijkse media zou het meestal gaan om “feestende stagiairs” die tijdens de zomer in Sankt Wolfgang werken. Zeker één toerist testte eveneens positief.



De plotselinge uitbraak leidde onder meer tot snel contactonderzoek en de instelling van een avondklok om 23 uur. Inwoners, gasten en seizoenarbeiders werd verzocht binnen te blijven. Enkele verdachte bars, waar het virus mogelijk is verspreid onder de jongeren, werden vrijdag meteen uit voorzorg gesloten.



Verder werden er gisteren nog eens 400 nieuwe tests uitgevoerd waardoor het aantal besmettingen nog kan oplopen. De resultaten van de tests worden later vandaag verwacht.



Ook Wenen geldt als ‘hotspot’ met in totaal 4.797 besmettingen, of zo’n 252 per 100.000 inwoners. Daarom wordt er vanuit de FOD Buitenlandse Zaken geadviseerd om extra waakzaam te zijn als je naar daar reist.

Duitsland

In Duitsland staat de teller van de gerapporteerde coronabesmettingen donderdag op 206.741 volgens cijfers van de Johns Hopkins University. Dat zijn er 305 meer dan de dag voordien. Er is sprake van een lichte stijging in de cijfers.



Vooral Beieren, een grote deelstaat in het zuidoosten van Duitsland, maakt zich zorgen. Zeker 174 seizoenarbeiders blijken daar besmet te zijn met het coronavirus. Specifiek gaat het om meer dan een derde van de seizoenarbeiders op een boerderij in Mamming. Bijna 500 mensen zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst, mogen het domein niet verlaten en moeten verplicht een coronatest ondergaan. Een beveiligingsdienst houdt toezicht op het uitgaansverbod.

Voor mensen die van vakantie terugkeren, moeten er centra komen langs wegen, op stations en luchthavens waar ze zich vrijwillig kunnen laten testen. De deelde Markus Söder mee, de premier van de deelstaat.

Frankrijk

Ook Frankrijk is op zijn hoede nu de R-waarde er afgelopen weekend formeel is gestegen tot 1,3. Dat betekent dat elke besmet persoon minstens één gezonde persoon infecteert. Volgens de meest recente cijfers van de Johns Hopkins University staat het aantal bevestigde besmettingen op 180.528, dat is een stijging van 1.130 nieuwe besmettingen vergeleken met een dag voordien. Het aantal overlijdens staat op 30.192 en daarmee staat het land wereldwijd op de zesde plaats.



Het coronavirus is dus “duidelijk in opmars”, met meer dan 1.000 nieuwe gevallen per dag, zo beaamt de nationale gezondheidsdienst DGS. Daarmee is het land op niveaus gekomen die vergelijkbaar zijn met die aan het einde van de lockdownperiode: volgens de DGS is een groot deel van de geboekte vooruitgang alweer weggeveegd.



Intussen heeft het tweede drukst bezochte attractiepark van Frankrijk in Le Puy du Fou, ten zuidoosten van Nantes, het aantal bezoekers gelimiteerd nadat er kritiek kwam op de vele duizenden bezoekers. En de Franse minister van Gezondheid Olivier Véran dreigt ermee de bars in Frankrijk te sluiten als deze situatie niet verbetert.



Bovendien zullen reizigers uit zestien landen bij aankomst op Franse luchthavens een verplichte coronatest moeten ondergaan. Het gaat om landen waar het coronavirus welig om zich heen tiert, zoals de VS, Algerije en Marokko. België hoort daar (voorlopig) niet bij.

Nederland

Bij onze noorderburen is een vergelijkbare tendens te zien. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University telt Nederland intussen 52.946 bevestigde gevallen van het coronavirus en zijn er al 6.139 corona-overlijdens gerapporteerd. In de wekelijkse update van dinsdag bleek dat er tussen 15 en 21 juli dubbel zoveel positieve tests bijkwamen als de week ervoor. In totaal werden er afgelopen week 987 nieuwe besmettingen gemeld. Ter vergelijking: in België ging het voor diezelfde periode om 1.513 gevallen. Het reproductiegetal wordt geschat rond de 1,3, terwijl dat in Antwerpen 1,9 is.

Nederland is een groene zone volgens het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat betekent dat je er vrij naartoe kan reizen. De gebieden waar het aantal besmettingen het meest toenemen, zijn Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. In totaal gaat het om 96 actieve clusters. Besmettingen vonden vooral plaats thuis, maar ook onder familie en vrienden, op het werk, op feestjes en op café.

Italië

In Italië stijgen de cijfers voorlopig niet dermate dat er sprake is van een tweede golf. Toch werden er dit weekend 275 nieuwe gevallen op zaterdag, en 254 gevallen (dat cijfer is wellicht niet volledig) op zondag geregistreerd. In totaal is er volgens de Johns Hopkins University sprake van 246.118 bevestigde besmettingen en 35.107 sterfgevallen.

Toch voerde Campanië, een regio in Zuid-Italië met Napels als havenstad, de mondmaskerplicht opnieuw in. Wie geen mondmasker draagt, riskeert een boete van maar liefst 1.000 euro.

Onder meer in de horeca, op openbare plaatsen, en het openbaar vervoer dienen er mondmaskers gedragen te worden. Reizigers die dat niet doen, moet de toegang ontzegd worden. Winkel- en horeca-uitbaters die de regels niet volgen riskeren een onmiddellijke sluiting van hun zaak.



Spanje

In Spanje – een land dat tijdens de eerste golf zwaar werd getroffen door het coronavirus - stijgt het aantal besmettingen eveneens. Volgens cijfers van de Johns Hopkins University telt Spanje intussen 272.421 bevestigde gevallen van het coronavirus en zijn er al 28.432 corona-overlijdens gerapporteerd. Enkele dagen geleden, op 20 juli, was er sprake van een kleine piek met 4.581 nieuwe besmettingen. Sindsdien is het aantal nieuwe gevallen terug lichtjes gedaald met als meest recente cijfer 2.255 besmettingen op 24 juli.



Er is vooral sprake van enkele besmettingshaarden waardoor voor Belgische reizigers een oranje advies geldt voor Aragon, Catalonië (waar in de stad Barcelona bijvoorbeeld een nieuwe lockdown ‘light’ geldt), het Baskenland, Navarra, La Rioja en Extremadura. Voor de provincies Lleida in Catalonië en Huesca in Aragon geldt een rood reisadvies wat betekent dat het niet toegelaten is om naar daar te reizen. Wie dat toch doet, moet verplicht getest worden op corona en twee weken in quarantaine bij thuiskomst.



Tsjechië

In Tsjechië is het aantal besmettingen reeds sinds midden juni aan het stijgen. In totaal zijn er 15.324 bevestigde besmettingen en 371 sterfgevallen. Zaterdag 25 juli werden er nog 281 nieuwe besmettingsgevallen gerapporteerd, wat vergelijkbaar is met de stand van zaken in april.



Van die besmettingen is het merendeel afkomstig uit Praag. Daar werden vrijdag nog 109 corona-infecties vastgesteld in een nachtclub. Het aantal zal nog stijgen, zei het hoofd van de bevoegde gezondheidsdienst Zdenka Jagrova. Zaterdag paste de Belgische FOD Buitenlandse Zaken het reisadvies voor Praag aan: er wordt gevraagd aan reizigers om extra waakzaam te zijn.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is ons zwaarst getroffen buurland. Met 299.426 bevestigde gevallen staat het wereldwijd in de top tien van landen die het ergst te lijden hebben onder het coronavirus. Gisteren kwamen er volgens de Johns Hopkins University nog eens 768 infecties bij. Ook het dodental is hoog. Dat staat op 45.752, goed voor een wereldwijde derde plaats, na de Verenigde Staten en Brazilië.



Het Verenigd Koninkrijk kreeg ondanks de zware coronatol een code groen van Buitenlandse Zaken. Je mag er vrij naartoe reizen maar je moet er rekening mee houden dat bepaalde gebieden in lockdown zijn. Zo is in de stad Leicester een lokale lockdown afgekondigd. Alle niet-essentiële reizen van, naar en in de stad worden afgeraden en de versoepeling van de coronaregels die geldt in het hele Verenigd Koninkrijk, is er niet van toepassing. In het hele land zijn mondkapjes verplicht op het openbaar vervoer en in elke afgesloten ruimte die niet je eigen woning is.

Luxemburg

Ook in Luxemburg gaat het de verkeerde kant op met het coronavirus. Waar het er begin juni naar uitzag dat de uitbraak onder controle was, gaan de cijfers sinds eind vorige maand weer flink omhoog. In totaal werden al 6.272 bevestigde besmettingen geregistreerd en 112 overlijdens. Het reproductiegetal bedraagt 1,11. Dat betekent dat het virus aan kracht toeneemt.

Een maand geleden startte Luxemburg met het gratis testen van zijn inwoners. Dat kan wel mee de stijging in de cijfers verklaren. Alle verplaatsingen zijn toegelaten op het grondgebied, maar de regering raadt wel aan om die beperkt te houden. Mondmaskers zijn verplicht op openbaar vervoer, in winkels en overal waar geen sociale afstand van minstens twee meter gehouden kan worden.

Luxemburg kreeg van Buitenlandse Zaken code oranje en is daarmee ons meest risicovolle buurland. Het betekent dat reizen mogelijk is, maar dat er na terugkeer wel een verhoogde waakzaamheid aan de dag gelegd moet worden voor coronasymptomen.

Roemenië

Roemenië lijkt nu pas toe te zijn aan een eerste piek. Waar het aantal nieuwe besmettingen op 24 uur tijd in april niet hoger klom dan 523, worden er sinds enkele dagen dagelijks meer dan 1.000 infecties gerapporteerd. In totaal telt het land 44.798 besmettingen en 2.187 sterfgevallen.

Gezien het aantal infecties stijgt, geldt er voor Roemenië een oranje reisadvies en wordt aan reizigers geadviseerd om bijzonder waakzaam te zijn.

Bulgarije

Hetzelfde verhaal voor Bulgarije: eind april rapporteerde het land hoogstens 91 nieuwe besmettingen per dag. Inmiddels zijn dat er een 300-tal. Volgens de Johns Hopkins University zijn er in totaal 10.427 besmettingen en 340 sterfgevallen gerapporteerd.

Ook voor Bulgarije geldt een oranje reisadvies.

Kroatië

In Kroatië is een tweede piek ingezet met dagelijks meer dan 100 besmettingen. Al lijkt het aantal besmettingen sinds enkele dagen weer te dalen: 25 juli werden er nog maar 77 nieuwe gevallen gerapporteerd, 26 juli waren dat er nog 65.

