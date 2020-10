OVERZICHT. Nu al 10 landen rood in Europa, België stevig in top vijf KVDS

05 oktober 2020

13u27 10 Het nieuwe coronavirus zet zijn opmars in Europa verder. Er zijn nu al 10 landen roodgekleurd op de kaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) en ook België is daarbij. Steeds meer regeringen verstrengen de coronamaatregelen in de hoop de situatie onder controle te krijgen. Zo ging de Spaanse hoofdstad Madrid vanochtend in lockdown, werden de regels in Frankrijk weer strikter en is in Tsjechië zelfs de noodtoestand afgekondigd. Een overzicht.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Eerst en vooral de cijfers. Die geven een beeld van de coronasituatie in Europa op basis van het aantal bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen. Landen die boven de 120 bevestigde gevallen scoren, worden rood ingekleurd. Dat zijn er momenteel tien: Spanje (319), Tsjechië (303), Frankrijk (245), Nederland (231), België (206), Luxemburg (161), IJsland (158), Verenigd Koninkrijk (135), Hongarije (129) en Denemarken (128).

Vier landen komen dichtbij de drempel en bevinden zich in de gevarenzone: Roemenië (116), Oostenrijk (114), Slowakije (106) en Ierland (105).





De autoriteiten van verscheidene landen grijpen intussen in om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Opmerkelijk daarbij is dat het niet alleen gaat om rood gekleurde landen.

Spanje

In Spanje is de hoofdstad Madrid een van de zwaarst getroffen gebieden. Waar het land gemiddeld op 319 bevestigde gevallen zit per 100.000 inwoners in de laatste veertien dagen, is dat cijfer in de hoofdstad gestegen tot ongeveer 700. Ziekenhuizen en diensten intensieve zorgen raken opnieuw overvol zoals tijdens de eerste golf. “Ons personeel is bang dat er een nieuwe tsunami komt”, zegt Juan José Río, medisch directeur van het grote La Paz-ziekenhuis, aan de krant El País.

De Spaanse regering heeft daarom afgelopen weekend de coronamaatregelen in Madrid verscherpt, tot ongenoegen van de lokale autoriteiten die zeggen dat dit de economie van de hoofdstad 8 miljard euro zal kosten. Zo is er sinds vanochtend een gedeeltelijke lockdown van kracht in het centrum en elf randgemeenten. Mensen mogen hun wijk alleen nog uit voor essentiële verplaatsingen, zoals het werk, de school of de dokter. Samenkomsten mogen zowel binnen als buiten maximaal zes personen tellen. Winkels en fitnesscentra moeten dicht om 22 uur, restaurants en cafés om 23 uur. Iedereen boven 6 jaar moet op het openbaar vervoer en in indoor publieke ruimtes een mondmasker dragen.

Momenteel worden er rond de 10.000 nieuwe besmettingen per dag gerapporteerd in Spanje. Vrijdag waren het er 11.325. Eén test op vier komt positief terug. Dat is veel.

Tsjechië

Ook in Tsjechië is de toestand erg zorgwekkend. Vrijdag werd er met 3.792 nieuwe geregistreerde gevallen een nieuwe piek bereikt in het dagelijkse aantal besmettingen. De overheid heeft in de nacht van zondag op maandag daarom de noodtoestand afgekondigd in het hele land. Die stelt de autoriteiten onder meer in staat om rechten zoals de vrijheid van vergadering in te perken en maatregelen te nemen zonder de toestemming van het Parlement.

De noodtoestand zou een maand duren. Van half maart tot half mei was die ook al eens van kracht. Anders dan toen blijven de grenzen deze keer wél open. Voor evenementen en bijeenkomsten geldt een maximum van 10 personen binnen en 20 buiten. Niettemin zijn er tal van uitzonderingen en bedrijven en winkels worden niet getroffen door de nieuwe regels.

Frankrijk

In de Franse hoofdstad Parijs en de drie departementen daarrond – Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne – is de grootste waakzaamheid afgekondigd. De Franse premier Jean Castex kondigde voor vandaag nieuwe beperkingen aan. Die zullen zeker vijftien dagen van kracht blijven.

In tegenstelling tot de verwachtingen mogen restaurants openblijven. Ze zullen wel een strenger sanitair protocol moeten respecteren. Het sluitingsuur blijft op 22 uur. De maatregel heeft ook gevolgen voor steden als Marseille. Daar moesten restaurants vorige week helemaal dicht, maar ze mogen nu ook weer open. Cafés moeten vanaf dinsdag wel de deuren sluiten. Nu sluiten ze nog om 22 uur. Verder blijft Frankrijk ook “meer dan ooit” inzetten op telewerk.

Frankrijk meldde zaterdag 16.972 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds er op grote schaal wordt getest. Zondag kwamen er nog eens 12.565 gevallen bij. In Parijs en haar voorsteden is de grens van 250 infecties per 100.000 inwoners over veertien dagen overschreden.

Nederland

Onze noorderburen grepen een week geleden in nadat ze hun coronacijfer de lucht in zagen gaan. Tot 20 oktober moet onder meer de horeca om 22 uur dicht en is er geen publiek meer toegestaan bij sportevenementen. In publieke ruimtes mag je nog maar met maximaal 30 mensen samenkomen. Dat geldt overigens ook voor de horeca, personeel niet meegerekend. Thuis mag je nog maar drie mensen ontvangen en thuiswerk is opnieuw de norm.

Het dragen van maskers blijft ook van kracht op het openbaar vervoer en in winkels in de grote steden. Supermarkten zijn vanaf vandaag twee uur per weekdag exclusief open voor ouderen en kwetsbare groepen en de kerken beperken hun publiek tot dertig mensen per dienst.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk is nieuw in de lijst van rode landen. Zondag overschreed het de kaap van het half miljoen besmettingen. In hun meest recente update maken de gezondheidsdiensten melding van 22.961 nieuwe bevestigde gevallen in 24 uur tijd, bijna twee keer zo veel als de dag voordien.

Volgens de autoriteiten zou de stijging in de cijfers evenwel kunnen liggen aan het verhelpen van een technisch defect. Daardoor zijn sommige cijfers voor de periode van 24 september tot 1 oktober met vertraging doorgekomen en dat zou nu een vertekend beeld geven.

De Britse premier Boris Johnson kondigde twee weken geleden nieuwe maatregelen af om het virus in te tomen. Die zullen vermoedelijk zes maanden van kracht blijven. Horeca moet om 22 uur dicht, thuiswerk wordt aanbevolen, het dragen van mondmaskers is onder meer verplicht voor obers en winkelbedienden en er mogen nog maximaal 15 gasten zijn op trouwfeesten en 30 op begrafenissen. Daarnaast moet één op drie zich ook houden aan lokale restricties. Onder meer in Liverpool mag je sinds dit weekend niemand meer bij je thuis uitnodigen.

Andere landen

Opmerkelijk is dat ook landen die niet rood gekleurd zijn op de coronakaart van het ECDC, hun regels aanscherpen. Gezondheidsautoriteiten in Ierland vragen om een nieuwe nationale lockdown van vier weken om het aantal besmettingen weer omlaag te krijgen, nadat zaterdag het hoogste aantal nieuwe besmettingen werd gerapporteerd sinds eind april.

Duitsland heeft het verbod op grote samenscholingen zoals sportevents en concerten verlengd tot het einde van het jaar. Wie op de luchthaven aankomt uit een land met hoog risico moet niet alleen een coronatest afleggen, maar ook veertien dagen in quarantaine. In Italië zijn nachtclubs gesloten en geldt er een mondmaskerplicht tussen 18 en 6 uur op publieke plaatsen waar de sociale afstand niet gerespecteerd kan worden. Kinderen vanaf 6 jaar moeten ook op school een mondmasker dragen als ze zich door de gebouwen verplaatsen.

Lees ook: Corona-infecties in Brussel swingen de pan uit, en dat ligt niét aan het toenemende aantal testen: “Bijzonder verontrustende situatie” (+)