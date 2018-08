OVERZICHT. Minstens 35 doden na instorting brug Genua - Reddingswerkers vrezen dat de rest van brug zal instorten

14 augustus 2018

13u37

De 'Ponte Morandi', een viaduct van de A10-snelweg in het Italiaanse Genua, is even voor de middag ingestort. De beelden zijn hallucinant. Voorlopig telden de Italiaanse autoriteiten minstens dertig doden. Er zouden zo'n 30 à 35 wagens in de diepte gestort zijn dus allicht loopt de dodentol nog op. Of er Belgen tussen de slachtoffers zitten, is nog niet bekend. Hieronder leest u hoe de ramp zich ontwikkelde en wat de droevige gevolgen zijn.