OVERZICHT. Massaschietpartijen komen in de Verenigde Staten almaar meer voor: “Dagelijkse epidemie moet stoppen” TT

08 november 2018

18u52

Bron: Mother Jones, The Washington Post 0 Met de schietpartij in een bar in de Californische stad Thousand Oaks waarbij afgelopen nacht twaalf doden vielen, is 2018 nu al het tweede dodelijkste jaar op het vlak van massaschietpartijen in de VS. Amper twee weken geleden vielen er aan de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh nog eens elf doden.

De waarschijnlijk nieuwe voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, riep de Republikeinen op om na de midterm-verkiezingen van gisteren eindelijk samen te werken om het wapengeweld te stoppen en het gezond verstand te gebruiken.

“Het Amerikaanse volk verdient echte actie om de dagelijkse epidemie van wapengeweld te stoppen. Het neemt het leven af van onze kinderen op scholen, in gebedshuizen en gewoon op straat”, zei Pelosi. “Het is wraakroepend dat deze aanval plaatsvond in een bar en jonge, onschuldige mensen die genoten van een avond muziek en samenzijn, gedood worden. De Democraten in het Huis zullen vechten om oplossingen over de partijen heen erdoor te krijgen, zodat het wapengeweld in de gemeenschappen van het land niet meer voorkomt.”

De Amerikaanse overheid spreekt over een mass shooting wanneer er minstens drie doden te betreuren zijn, de dader eventueel niet meegerekend (tot 2013 lag de ‘limiet’ nog op vier doden).

Dit jaar alleen al vielen er al 77 doden bij elf zulke massaschietpartijen in de VS, het voorlopig tweede dodelijkste jaar in de Amerikaanse geschiedenis. Op 14 februari vielen er 17 doden te betreuren in een middelbare school in Florida, waarna het wapendebat opnieuw oplaaide (zie overzicht onderaan).

Dodelijkste jaar: 2017

2017 was tot nu toe het dodelijkste jaar, met 58 doden bij de schietpartij in Las Vegas en 26 doden in de First Baptist Church in Sutherland Springs, Texas. In totaal vielen er 117 dodelijke slachtoffers.

Ook 2016 met de schietpartij in de nachtclub in Orlando (49 doden) en 2012 met de schietpartijen in de lagere school van Sandy Hook (27 doden) en het Aurora-theater (12 doden) waren erg dodelijke jaren. In beide jaren waren er 71 doden te betreuren.

Criminaliteitsgraad daalt

En hoewel de algemene criminaliteitsgraad in de VS jaar na jaar daalt en zelfs op een recordlaagte staat, valt niet te ontkennen dat het aantal zware incidenten hand over hand toeneemt. Dit jaar alleen al vonden er elf massaschietpartijen plaats, evenveel als het ‘recordjaar’ 2017. Dat aantal lag in de jaren 80, 90 en begin 2000 fors lager.

The Washington Post rekende uit dat het aantal schietpartijen met minstens tien slachtoffers, eveneens sterk toeneemt. Tussen 1984 en 2004 vond er gemiddeld elke vier jaar zo’n grote aanslag plaats, de laatste vier jaar is dat gestegen naar één keer om het half jaar.

Overzicht: de dodelijkste schietpartijen dit jaar

Marjory Stoneman Douglas High School, Parkland: 17 doden

Op 14 februari valt de 19-jarige oud-leerling Nikolas Cruz zijn vroegere middelbare school binnen in Parkland, Florida. Met een semiautomatisch wapen maait hij 17 leerlingen en leerkrachten neer. Cruz kan later worden opgepakt. Cruz was eerder geschorst op de school en had in de weken en maanden voor zijn aanslag al signalen uitgestuurd dat hij de school zou binnenvallen.

Borderline Bar & Grill, Thousand Oaks: 12 doden

Op 7 november schiet een 28-jarige ex-marinier eerst de portier dood aan een bar in Thousand Oaks, Californië. Met een handwapen schiet hij daarna in het rond, er vallen twaalf doden en evenveel gewonden. De schutter slaat daarna de hand aan zichzelf.

Tree of Life Synagoge, Pittsburgh: 11 doden

Elf doden vallen er op 27 oktober te betreuren aan een joodse synagoge in Pittsburgh, Pennsylvania. De 46-jarige Robert Bowers, inwoner van de stad, liep de synagoge binnen, riep antisemitische leuzen en schoot er meerdere mensen dood. Bowers kon na een vuurgevecht met de politie opgepakt worden.

Santa Fe High School, Santa Fe: 10 doden

Een 17-jarige leerling van een middelbare school in Santa Fe, Texas, neemt op 18 mei de wapens van zijn vader mee naar school en schiet er twintig medeleerlingen en leerkrachten dood. Tien onder hen, negen leerlingen en een leerkracht, komen om het leven. De dader geeft zich daarna zelf aan.