OVERZICHT. Hoe staan de landen met de grootste tol er ondertussen voor?

23 maart 2020

10u58 6 Over heel de wereld zijn momenteel bijna 225.000 mensen besmet met het coronavirus. Er vielen al meer dan 14.500 doden, tegelijkertijd zijn nu ook bijna 100.000 mensen weer genezen. De dodentol verschilt van land tot land. We zetten de laatste cijfers in de belangrijkste landen op een rij.

Op onderstaande grafiek ziet u het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers van de corona-uitbraak in een selectie van tien landen. De curve tekent het opgetelde aantal overlijdens op, geteld in het aantal dagen vanaf de tiende dode. Hoe hoger een land op de curve staat, hoe minder goed nieuws. Spanje telt bijvoorbeeld minder doden dan Italië, maar zit op een vergelijkbaar punt wel veel hoger. Bedoeling is uiteraard de curve zo snel mogelijk zo plat mogelijk te krijgen, zoals bij China en Zuid-Korea.



Lees verder voor een stand van zaken land per land onder de grafiek.

Italië

Het zwaarst getroffen land ter wereld is en blijft op dit moment Italië, waar tot nu toe al 5.476 doden vielen. De stijging van het aantal dodelijke slachtoffers gisteren (+561) was weliswaar lager dan de stijging een dag eerder (+793), maar het is onduidelijk of daarmee een trend is gezet. Mogelijk speelt ook een lagere rapportering door het weekend een rol, maar de autoriteiten hopen deze week toch stilaan de resultaten van de zware lockdown, die nu al bijna twee weken duurt, te kunnen zien. “De vandaag aangekondigde cijfers zijn lager dan die van gisteren”, bevestigde de chef van de civiele bescherming, Angelo Borrelli. “Ik hoop en we hopen allemaal dat deze cijfers de komende dagen kunnen worden doorgetrokken. Maar blijf op uw hoede.”

Het totaal aantal bevestigde gevallen van het coronavirus in het land is gestegen van 53.578 op zaterdag naar 59.138 gisteren. Ook dat is de laagste procentuele stijging (+10,4 procent) sinds de eerste coronabesmettingen op 21 februari aan het licht kwamen.

Van degenen die oorspronkelijk besmet waren, waren zondag 7.024 patiënten volledig hersteld, vergeleken met 6.072 de dag ervoor. Daarmee kent Italië 46.638 actuele besmettingen. Er lagen 3.009 mensen op de intensive care tegenover eerder 2.857.

Spanje

De Spaanse premier Pedro Sánchez schetste zaterdag een grim vooruitzicht in een televisieboodschap gericht aan zijn landgenoten: “Het ergste moet nog komen”, zo weerklonk het zonder veel hoop live in miljoenen Spaanse huiskamers. Het land maakt zich op voor een week met een mogelijk bijzonder zware tol, waardoor het gezondheidssysteem in al zijn voegen zal kraken en barsten. Sánchez trok zelfs de vergelijking met de burgeroorlog van 1936-1939, waarbij een half miljoen doden vielen.

Spanje kwam erg laat met maatregelen, en de effecten van de lockdown die sinds een dikke week in het land geldt, worden pas later verwacht. Vannacht werd de noodtoestand met nog eens twee weken verlengd, en gingen alle grenzen dicht voor buitenlanders.

Op dit moment stevent Spanje op een zwaardere tol dan Italië af, blijkt uit de cijfers: elke dag komen er tot 30 procent meer doden bij, terwijl dat in Italië de laatste dagen gezakt is naar 13 procent. Spanje had daarmee gisteren 1.772 dodelijke slachtoffers te betreuren, terwijl Italië op een vergelijkbaar punt in de verspreiding ‘slechts’ 827 doden telde.

Er zijn nu officieel 28.768 mensen besmet, 2.575 mensen zijn genezen verklaard. Het land wil de komende dagen honderdduizenden extra tests uitvoeren, om besmette patiënten sneller in quarantaine te kunnen plaatsen.

Vooral de regio Madrid wordt zwaar getroffen, met 60 procent van alle slachtoffers. De afdelingen intensieve zorg kunnen de toestroom van zwaar zieken nu al amper aan: 1.612 patiënten liggen op intensieve zorgen en volgens de voorzitter van de Spaanse vereniging van intensive care-artsen zal dat aantal binnen acht tot tien weken aangroeien tot 10.000 in heel het land. In Madrid is de afgelopen dagen met man en macht aan een noodziekenhuis gebouwd in een groot congrescentrum.

China

In China, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, zijn vandaag 39 nieuwe gevallen van het coronavirus en 9 nieuwe doden vastgesteld. Het gaat allemaal om gevallen die geïmporteerd zijn uit het buitenland, klinkt het.

Vrijdag werden in China voor het eerst sinds de metingen begin januari geen nieuwe lokale besmettingen gemeld. Sinds de uitbraak van het coronavirus in december vorig jaar in Wuhan raakten in China 81.093 mensen besmet en kwamen er 3.270 mensen om. Op de grafiek is te zien dat China dankzij strikte quarantainemaatregelen veel sneller dan de Europese landen de curve kon ombuigen.

Zuid-Korea

Ook Zuid-Korea ziet de toekomst stilaan optimistischer tegemoet. Het land meldde vandaag het laagste aantal nieuwe besmettingen in een maand tijd. Volgens het Koreaanse Center for Disease Control and Prevention (KCDC) zijn er de afgelopen 24 uur 64 nieuwe besmettingen bijgekomen.

In totaal zijn 8.961 mensen besmet in het land. Er kwamen 7 mensen om het leven, waardoor de dodentol is gestegen tot 111. De meerderheid van de overledenen kampten met onderliggende ziektes, aldus het KCDC. Dat Zuid-Korea zijn dodentol zo laag kon houden, is vooral te danken aan vroege en massale tests bij de bevolking, waardoor besmettingen snel opgespoord konden worden. Ook hield de bevolking zich goed aan de opgelegde quarantainemaatregelen.

Zo’n 60 procent van de Zuid-Koreanen die het virus hebben opgelopen zijn lid van dezelfde kerk in de stad Daegu, de Shincheonji-kerk, die beschouwd wordt als een sekte. Van de nieuwe gevallen zijn er 24 vastgesteld in die stad.

Verenigd Koninkrijk

Nog eens 47 mensen zijn in het Verenigd Koninkrijk gisteren overleden nadat ze positief waren getest op het coronavirus. Het totale aantal doden komt daardoor op 281, zei de Britse regering. Het aantal bevestigde besmettingsgevallen steeg van 5.018 op zaterdag tot 5.683.

Ook de Britten twijfelden lang over de nodige maatregelen: waar het land eerst leek te kiezen voor de Nederlandse aanpak van ‘kudde-immuniteit’ - enkel kwetsbare groepen beschermen en het virus door de gezonde bevolking laten razen om zo immuniteit op te bouwen - lijkt het daar de laatste dagen toch meer en meer van af te stappen, geconfronteerd met de zware cijfers.

Premier Boris Johnson zei zaterdag dat zijn land qua verspreiding “twee of drie weken” achterloopt op Italië. Volgens Johnson is het mogelijk dat de nationale gezondheidsdienst NHS overbelast raakt door het virus. “Tenzij we samenwerken, tenzij we de heroïsche en collectieve nationale inspanning leveren om de verspreiding te vertragen, dan is het maar al te waarschijnlijk dat onze eigen NHS op dezelfde manier overweldigd zal worden”, zei Johnson, refererend naar de situatie in Italië.

“De Italianen hebben een uitstekend gezondheidszorgsysteem. En toch zijn hun artsen en verpleegsters volledig overweldigd door de vraag.” Eerder drong de regering er bij anderhalf miljoen Britten die volgens de NHS tot risicogroepen behoren op aan voorlopig niet de deur uit te gaan. Sinds vrijdagavond zijn alle cafés, theaters en andere uitgaansgelegenheden in het land dicht om het virus beter te kunnen bestrijden.

Nederland

De Nederlandse aanpak verschilt van de rest van de wereld, al neemt ook de regering bij onze noorderburen steeds meer maatregelen. Bars en restaurants zijn sinds een week gesloten, net als niet-essentiële winkels, fitnesscentra, enzovoort. De strijd tegen het coronavirus is volgens premier Mark Rutte voor Nederland “de grootste crisis in vredestijd” sinds de Tweede Wereldoorlog, groter dan de oliecrisis van 1973.

Inmiddels zijn 179 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte gisteren bekend dat er sinds zaterdag 43 doden zijn bijgekomen. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 57 en 97 jaar.

De Nederlandse Spoorwegen hebben zondag mensen opgeroepen niet met de trein te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. De NS adviseert verder: hou voldoende afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter, in de trein en bij het in- en uitstappen. De NS rijdt sinds zaterdag volgens een speciale basisdienstregeling. De spoorwegmaatschappij ziet de afgelopen dagen ongeveer 10 procent van het normale aantal reizigers de trein nemen.

België

In ons land vielen tot nog toe 75 doden door het coronavirus. Gisteren kwamen er 'slechts' acht overlijdens bij, maar viroloog Marc Van Ranst waarschuwde meteen geen al te grote consequenties te trekken uit dat lager cijfer. Mogelijk werden een aantal sterfgevallen niet of later gerapporteerd door het weekend. Er kwamen 586 bevestigde besmettingen bij om uit te komen op 3.401 patiënten. In de ziekenhuizen lagen volgens de cijfers van gisteren 1.380 patiënten, een stijging van 355 patiënten. Op de intensieve zorgen lagen 290 patiënten, een stijging van 52.

Ons land zit qua aantal doden wel redelijk hoog in de curve in de grafiek hierboven, maar het valt af te wachten of die trend zich doorzet. Experts zijn voor België wel redelijk optimistisch, er zijn op dit moment nog voldoende bedden beschikbaar op de afdelingen intensieve zorg, en veel ziekenhuizen hebben zich de afgelopen week grondig voorbereid op een mogelijke toestroom van nieuwe patiënten.

Verenigde Staten

De VS staan qua aantal doden relatief laag in de grafiek, maar het valt af te wachten op dat zo blijft. Ook is het de vraag hoe betrouwbaar de cijfers zijn: er werd in het land lange tijd maar weinig getest. Afgelopen weekend schakelde New York bijvoorbeeld over op massale tests, waardoor het aantal besmettingen plots fors de hoogte in is geschoten. De stad telt nu 15.000 besmettingen, vijf procent van het wereldtotaal. Er kwamen 117 mensen om het leven, in heel de VS 414 mensen. Burgemeester Bill de Blasio riep de inwoners van zijn stad op om afstand te houden en wandelingen of noodzakelijke boodschappen tot een minimum te beperken. Mensen mogen er niet langer samenkomen in parken en speeltuinen. Vanaf gisterenavond moesten winkelcentra, kapsalons, bibliotheken en andere “niet-essentiële” voorzieningen de deuren sluiten.

Sinds vrijdag geldt er voor de 19 miljoen inwoners van de staat New York een uitgaansverbod. De meeste bedrijven moeten hun werknemers thuis laten werken en scholen, musea, bioscopen en vele winkels zijn al dagen gesloten. In totaal moeten 100 miljoen Amerikanen in zeven staten momenteel binnen blijven.

President Donald Trump zei gisteren “een beetje boos” te zijn op China. Hij beschuldigde het land ervan cruciale informatie over de epidemie niet of te laat te hebben gedeeld. De Chinese autoriteiten “hadden ons moeten informeren”, zei de president tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “Ik ben een beetje boos op China. Ook al heb ik president Xi (Jinping) graag en ook al respecteer en bewonder ik het land.”

Trump benadrukte dat de onderlinge relatie tussen beide landen “zeer goed” is, maar toonde zich ook kritisch. “Ik wou dat ze ons drie maanden eerder over dit probleem hadden geïnformeerd. We hadden wereldwijd veel levens kunnen redden.”

In onderstaande tabel kan je op zoek naar de meest recente cijfer per land: