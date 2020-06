OVERZICHT. Hoe de dood van George Floyd heeft geleid tot al heel wat veranderingen Overzicht van opvallende aanpassingen in uiteenlopende sectoren als sport, politie, zakenleven HAA

26 juni 2020

15u51

Bron: IPS, Thomson Reuters Foundation News 3 Gisteren was het exact een maand geleden dat de ongewapende zwarte man George Floyd (46) in de VS om het leven kwam door een gewelddadige politieactie van een blanke agent. De (wereldwijde) protestbeweging die daarop ontstond, heeft al heel wat veranderingen doorgedrukt. Van Amerika tot Groot-Brittannië en in uiteenlopende terreinen: een overzicht.

Monumenten

> Van Groot-Brittannië tot de VS, en ook in België, staan overheden onder toenemende druk om monumenten te verwijderen die verband houden met kolonialisme en standbeelden van mensen die hebben geprofiteerd van slavernij. In ons land wil de Kamer zich na de zomer buigen over het Belgisch koloniaal verleden. Dat zal gebeuren binnen een soort van waarheidscommissie.

> In de Britse stad Bristol werd een standbeeld van Edward Colston, die een fortuin verdiende met de handel in West-Afrikaanse slaven uit de 17e eeuw, door demonstranten omvergeworpen en in de dokken gegooid. Het beeld werd later terug opgevist door de overheid en verhuisd naar een museum, een ingreep waar demonstranten al lang op hadden aangedrongen.

> Een standbeeld van Robert Milligan, een 18e-eeuwse slavenhandelaar, werd buiten een museum van zijn sokkel in Londen verwijderd.

> In de Verenigde Staten zijn standbeelden van Zuidelijke leiders vernield en afgebroken, waaronder standbeelden van de Geconfedereerde President Jefferson Davis in Richmond, Virginia. Ook een Geconfedereerd monument in Birmingham, Alabama, is verwijderd.

> Het Amerikaanse marinierskorps heeft openbare vertoningen van de Zuidelijke vlag in zijn basissen verboden. De Zuidelijke vlag werd in de Amerikaanse Burgeroorlog gebruikt door afgescheiden zuidelijke staten, die de slavernij verdedigden.

> Verschillende universiteiten en steden in het Zuiden hebben gebouwen en wegen een nieuwe naam gegeven.

> In Washington DC heet de straat die naar het Witte Huis leidt nu Black Lives Matter Plaza.

> De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft aangekondigd dat een hoofdstraat in elk van de vijf stadsdelen zal worden omgedoopt tot Black Lives Matter om de beweging te eren en “de fundamentele kracht” te vertegenwoordigen.

Grote bedrijven

> PepsiCo Inc beloofde dat het in vijf jaar tijd meer dan 400 miljoen dollar (357 miljoen euro) zal investeren om raciale ongelijkheid aan te pakken, kansen te creëren voor Afro-Amerikaanse leveranciers en het aantal Afro-Amerikaanse managers tegen 2025 met 30 procent te verhogen. De Amerikaanse voedselgigant zei ook dat het de 130-jaar oude naam ‘Aunt Jemima’ zou laten vallen, wegens geworteld in een “raciaal stereotype”.

> Talloze grote Amerikaanse bedrijven hebben 19 juni - Juneteenth - uitgeroepen tot jaarlijkse betaalde verlofdag voor hun Amerikaans personeel. De datum herdenkt de emancipatieverklaring door president Abraham Lincoln op 19 juni 1865, die een einde maakte aan de slavernij in de Verenigde Staten. Bij de bedrijven zijn onder meer Uber, Spotify, Twitter en Nike.

> Bank of America beloofde 1 miljard dollar (circa 890 miljoen euro) uit te geven om raciale en economische ongelijkheid aan te pakken.

> In Groot-Brittannië zijn instellingen begonnen met een nieuw onderzoek van hun verleden, vooral met betrekking tot slavernij. Verzekeraar Lloyd’s of London verontschuldigde zich voor zijn “schandelijke rol” in de 18de en 19de-eeuwse Atlantische slavenhandel en beloofde te investeren in programma’s om zwarte en etnische minderheden aan te trekken.

> De bekende Britse keten van pubs, Greene King, verontschuldigde zich voor de winst die een van de oorspronkelijke oprichters met slavenhandel had gemaakt en zei dat het investeringen zou doen om de rassendiversiteit in haar bedrijf te ondersteunen.

Sport

> NASCAR heeft Zuidelijke vlaggen verbannen van zijn autoraces en evenementen, omdat de vlag “indruist tegen onze toewijding om een gastvrije en inclusieve omgeving te bieden.”

> De Amerikaanse voetbalbond schrapte de eis dat spelers tijdens het volkslied moesten staan en gaf toe dat die maatregel verkeerd was. Hij werd genomen nadat de Amerikaanse speelster Megan Rapinoe tijdens het volkslied knielde uit solidariteit met de Amerikaanse National Football League (NFL) quarterback Colin Kaepernick, om de aandacht te vestigen op raciaal onrecht.

> De NFL zelf kondigde een tienjarig fonds aan ter waarde van 250 miljoen dollar (zo’n 223 miljoen euro) om racisme te bestrijden.

Mode

> L’Oreal heeft Munroe Bergdorf opnieuw aangenomen, een Brits zwart transgendermodel dat in 2017 werd ontslagen nadat ze alle blanken als racistisch had omschreven. Het Franse cosmeticabedrijf bood Bergdorf een zetel aan in een nieuw gevormde Britse adviesraad voor Diversiteit en Inclusie.

> Vogue’s hoofdredacteur, Anna Wintour, verontschuldigde zich voor “kwetsende en onverdraagzame” fouten die het tijdschrift had gemaakt onder haar dertigjarige bewind. Vogue, zei Wintour, “had niet genoeg manieren gevonden om zwarte redacteuren, schrijvers, fotografen, ontwerpers en andere medewerkers te verheffen en ruimte te geven.”

Politie

> In de Verenigde Staten hebben tot dusver 16 staten meer dan 150 wetsvoorstellen rond de politie ingevoerd of gewijzigd. Sinds de dood van Floyd op 25 mei zijn al 9 van die voorstellen van kracht geworden.

> New York en Iowa hebben nieuwe regels aangenomen die alle of de meeste wurggrepen verbieden en de staten meer macht geven om wangedrag van de politie te onderzoeken en te vervolgen.

> Seattle verbood agenten hun kentekennummers te verbergen en Memphis heeft een nieuw beleid ingevoerd waarbij agenten verplicht zijn collega’s tegen te houden als die zich schuldig maken aan wangedrag.

> In Lexington, Kentucky, moeten ‘no-knock’-huiszoekingen nu eerst goedgekeurd worden door hoge politiefunctionarissen. Bij dergelijke huiszoekingen verschaft de politie zich met geweld toegang, waardoor bewoners de agenten als indringers kunnen zien en de kans op vuurgevechten groot is.

> In Frankrijk verbiedt de regering wurggrepen niet, maar de techniek zal niet langer worden aangeleerd aan rekruten.

Techbedrijven

> Apple Inc zal zijn aankopen bij bedrijven met Afro-Amerikaanse eigenaars verhogen in het kader van een initiatief voor raciale rechtvaardigheid en rechtvaardigheid ter waarde van 100 miljoen dollar (zo’n 89 miljoen euro). Dat bedrag verbleekt in vergelijking met andere initiatieven die door het technologiebedrijf worden ondersteund. Zo zei Apple-ceo Tim Cook in 2019 dat het bedrijf 2,5 miljard dollar (ongeveer 2,2 miljard euro) zou uitgeven om de huizencrisis in Californië aan te pakken en betaalbare woningen te bieden.

> Amazon.com heeft een moratorium opgelegd van één jaar voor het gebruik van haar systeem voor gezichtsherkenning, Rekognition, door de politie. Volgens critici identificeert het systeem mensen met een donkere huidskleur vaker verkeerd.

Entertainment

> HBO haalde de filmklassieker ‘Gone with the Wind’ uit 1939 tijdelijk uit zijn aanbod. De film werd lang bekritiseerd vanwege zijn racistische afbeeldingen van zwarten in het vooroorlogse zuiden. Inmiddels heeft de streamingdienst de film weer toegevoegd aan haar aanbod, maar dan met een disclaimer.

> Het Paramount Network, een kabeltelevisiekanaal dat eigendom is van ViacomCBS Inc, schrapte de show ‘Cops’ na kritiek dat het de wetshandhaving verheerlijkt zonder enig beeld van politiegeweld.

> De Britse komische reeks ‘Little Britain’ is van alle Britse streamingplatforms verwijderd vanwege kritiek op het gebruik van ‘blackface’.

> Het populaire Amerikaanse countrymuziektrio Lady Antebellum veranderde zijn naam in Lady A. Antebellum is een term die wordt gebruikt om cultuur in de zuidelijke Verenigde Staten te beschrijven vóór de Amerikaanse Burgeroorlog, toen slavernij een geaccepteerde praktijk was.