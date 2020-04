OVERZICHT. Het coronavirus wereldwijd en in België in kaart en grafiek Tommy Thijs

01 april 2020

09u00 328 Het coronavirus Covid-19 heeft de hele wereld in zijn greep: op alle continenten zijn er besmettingen vastgesteld, die nu meer dan drie kwart miljoen bedragen. De grootste stijgingen worden nu waargenomen buiten China, waar het virus eind december voor het eerst opdook. Er vielen al meer dan 40.000 doden, maar tegelijkertijd is ook een groot deel van de patiënten alweer genezen. Volg hier de laatste stand van zaken in grafiek en kaart.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Alle cijfers komen van de gerenommeerde Johns Hopkins-universiteit, die de wereldwijde verspreiding van Covid-19 uur per uur opvolgt en bijhoudt. Op dit moment is dit de laatste stand van zaken, waarbij het eerste cijfer het totale aantal besmettingen tot nu toe weergeeft.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Na de hoge toename van het aantal gevallen van het coronavirus in China in februari, stijgt het aantal binnenlandse gevallen er nu niet meer en is het virus er bedwongen. Europa is ondertussen het grootste slachtoffer van het coronavirus. Sinds begin maart stijgt de curve daardoor ook weer sneller. Ook het aantal doden neemt nu snel toe in Europa.



Belangrijke opmerking is dat er tegelijkertijd ook mensen blijven genezen. De John Hopkins-universiteit besliste op 24 maart echter geen data meer weer te geven over genezingen, aangezien niet alle landen die cijfers even accuraat doorgeven. Tot dan waren al meer dan 100.000 mensen alweer genezen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Pas de laatste weken verspreidt het virus zich dus ook in grote mate buiten China. Vooral Italië en Spanje kenden een snelle stijging van het aantal besmettingen, ook het aantal doden stijgt er elke dag fors. Deze grafiek toont de cijfers per werelddeel.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In onderstaande tabel kan u dan weer op zoek naar de meest recente gegevens per land (zoek in het Engels). Tik op de categorie om te rangschikken.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Evolutie

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal doden in de tijd voor de belangrijkste landen. Elke land heeft als 'startpunt’ op de grafiek de dag waarop de 10e dode werd gerapporteerd. Op die manier vallen de cijfer per land gemakkelijker te vergelijken. Te zien is bijvoorbeeld dat de meeste Europese landen een snellere stijging van het aantal dodelijke slachtoffers kennen dan China. Waar in eerste instantie Italië het hardst getroffen werd (en in absolute cijfers nog het meeste aantal doden kent), zit Spanje eigenlijk op een slechter traject.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Europa

In Europa meldden na het noorden van Italië ook Frankrijk, Duitsland en Spanje sinds enkele weken een grotere verspreiding. De blauwe balk toont het aantal nieuwe besmettingen per dag (dus niet het totaal). Daarin valt op dat er nog elke dag meer nieuwe besmettingen bijkomen dan de dag ervoor. De zwarte balk toont het aantal dagelijkse doden. Pas wanneer de balken lagere cijfers weergeven en een knik naar beneden tonen, is er sprake van een vertraging in het aantal besmettingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vooral Italië en Spanje worden zwaar getroffen door het virus. Op de kaart is het aantal actieve besmettingen in Europa te zien. Tik of beweeg over de bollen voor meer informatie.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

België

In België stijgt het aantal besmettingen sinds begin maart, het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens neemt sinds midden maart dan weer toe.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verenigde Staten

Ook in de VS stijgt het aantal besmettingen en doden sinds begin maart fors, met vooral nieuwe haarden in New York. Sinds 26 maart telt het land officieel het meeste besmettingen ter wereld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Besmette en overleden patiënten wereldwijd

Bekijk op de kaart hieronder het aantal wereldwijde besmettingen op dit moment per land. Zoom in (op een mobiel toestel met twee vingers of de zoomknoppen) en klik op de cirkels voor meer details.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.