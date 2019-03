OVERZICHT. Extreemrechtse terreur in het Westen KVE

15 maart 2019

Bron: NCTV, Global Terrorism Index, RTL 0 Het aantal doden door terreuraanslagen daalt jaar na jaar, zo blijkt uit het rapport Global Terrorism Index 2018 . Wel is er een toename van het aantal gewelddaden door extreemrechts.

In 2017 daalde het aantal terreurdoden in Europa met 75 procent. In zowel West-Europa als de Verenigde Staten is er wel steeds meer bezorgdheid om de toename van terrorisme uit extreemrechtse hoek. Extreemrechtse organisaties in het Westen gaan bovendien steeds meer en nauwer samenwerken.

Uit een rapport dat de Nederlandse veiligheidsdienst NCTV eind vorig jaar publiceerde, blijkt dat het aantal dodelijke aanslagen door individuen of kleine groepen in het Westen toeneemt.

“Ideologische vernieuwing en gebruik van internet geven de rechts-extremistische scene in West-Europa een nieuwe impuls en vergroten de polarisatie tussen rechts-extremisten en hun links- en islamitisch-extremistische tegenstanders”, zo stelt de NCTV. “In veel West-Europese landen volgde een gewelddadige reactie vanuit rechts-extremistische hoek na een reeks van jihadistische aanslagen.”

In Frankrijk werden in 2017 en 2018 samen vier extreemrechtse terreurcomplotten verijdeld. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden vorig jaar alleen al vier extreemrechtse terreuraanslagen voorkomen. In oktober 2018 rolde de Duitse politie een extreemrechtse terreurcel in Saksen op.

Een overzicht van de meest recente aanslagen:

- Op 27 oktober 2018 doodde Robert Bowers 11 mensen tijdens een schietpartij in de synagoge van Pitssburg in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

- Op 19 juni 2017 reed een man met een busje in op moskeegangers in de wijk Finsbury in Londen. Er vielen 1 dode en 10 gewonden.

- Op 29 januari 2017 schoot Alexandre Bissonnette mensen neer in een moskee in de wijk Sainte-Foy van de Canadese stad Quebec. Er vielen zes doden en acht gewonden.

- Op 16 juni 2016 werd Jo Cox - een Britse politica van de Labour Party - vermoord door Thomas Mair, een man met extreemrechtse en nazistische sympathieën.

- Op 18 juni 2015 doodde Dylann Roof 11 zwarte kerkgangers tijdens een schietpartij in een kerk in Charleston in de Amerikaanse staat North Carolina.

- Op 22 juli 2011 pleegde de Noor Anders Breivik twee aanslagen door in de Noorse hoofdstad Oslo een autobom te doen ontploffen nabij regeringsgebouwen. Daarbij kwamen 8 mensen om. Vervolgens schoot hij op het eiland Utøya 69 jongeren dood.

- De neonazistische Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) pleegde tussen 2000 en 2007 tien moorden, drie bomaanslagen en vijftien roofovervallen in Duitsland. De enige overlevende van de drie NSU-terroristen, Beate Zschäpe, werd vorige zomer tot levenslang veroordeeld.