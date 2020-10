OVERZICHT. Deze Trump-getrouwen hebben het coronavirus onder de leden TT

04 oktober 2020

22u41

Bron: Reuters 1 Met z’n twaalven zijn ze al ondertussen, het aantal Republikeinen en Witte Huis-medewerkers dat met het coronavirus besmet is geraakt na wat mogelijk een 'superspreader’evenement was in Trumps tuin vorige week . Trumps toestand evolueert volgens zijn artsen gunstig en de president mag mogelijk morgen alweer naar huis, maar het is nu al duidelijk dat de besmetting van de president de verkiezingscampagne de komende maand nog zal domineren.

Hope Hicks

De lange lijst van besmettingen nam donderdag een aanvang met Trumps naaste adviseur Hope Hicks, toen bleek dat zij positief had getest nadat ze al wekenlang met samen met de president campagne had gevoerd. Hicks reist daarbij vaak samen met Trump aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One of in de helikopter Marine One.

Donald en Melania Trump

Een dag later maakte het presidentiële koppel bekend dat ook zij allebei positief hadden getest op het virus, na een drukke week campagne voeren, een debat met zijn Democratische tegenstrever Joe Biden, en de aanstelling van de nieuwe rechter aan het Hooggerechtshof, Amy Coney Barrett.

Ronna McDaniel

De vierde in rij die een positief resultaat moest bekendmaken, was de voorzitster van het Republikeinse Nationale Comité, Ronna McDaniel. Ook zij had de voorbije weken frequent contact met de president.

Senatoren Ron Johnson, Thom Tillis en Mike Lee

Drie van de honderd senatoren hebben ondertussen eveneens een positieve test afgelegd, waardoor mogelijk de benoeming van rechter Barrett de komende weken in het gedrang komt. Plenaire sessies van de Senaat zijn de komende weken in elk geval uitgesteld, tot duidelijk is hoeveel andere senatoren positief zullen testen. De Republikeinen willen echter de commissie Justitie al virtuele hoorzittingen laten organiseren met Barrett, tot groot protest van de Democraten.

Besmet blijken ondertussen de Republikeinse senatoren Ron Johnson, voorzitter van de commissie Binnenlandse Veiligheid, Thom Tillis en Mike Lee, allebei lid van de commissie Justitie. Tillis en Lee waren vorige week overigens ook samen met Trump en Barrett aanwezig in het Oval Office in het Witte Huis toen daar over haar aanstelling werd overlegd.

Bill Stepien

Trumps eigen campagnemanager testte vrijdag eveneens positief, en zit in quarantaine.

Chris Christie

Een van Trumps naaste medewerkers, voormalig gouverneur van New Jersey Chris Christie, werd gisteren “uit voorzorg” in het ziekenhuis opgenomen nadat bleek dat hij positief had getest.

Kellyanne Conway

Misschien wel de bekendste van de groep: Kellyanne Conway, voormalig raadgever van de president, moest vrijdag eveneens melden dat ze positief had getest. Ook Conway was aanwezig op het event in de Rozentuin van het Witte Huis dat mogelijk alles in gang zette en waar er volop knuffels en handdrukken tussen de aanwezigen werden uitgewisseld.

John Jenkins

Dat is overigens ook het geval voor priester John Jenkins, de voorzitter van de University of Notre Dame in Indiana, waar Barrett professor is. Jenkins testte vrijdag positief.

Nicholas Luna

Luna is de laatste in rij van dichte medewerkers van de president die het coronavirus blijken te hebben opgelopen. Luna is een van Trumps persoonlijke assistenten, een zogenaamde 'body man’ die de president dag en nacht bijstaan voor praktische aangelegenheden.