OVERZICHT: Deze namen uit entourage Trump duiken op in 'Kremlinconnectie' TMA

15u46

Bron: ANP 0 AFP Deze betoger heeft een niet mis te verstane boodschap voor Michael Flynn. Er lopen geruchtmakende onderzoeken naar mogelijke banden tussen de entourage van Donald Trump en de regering in Rusland. De inlichtingencommissie van de Senaat en de door Justitie aangestelde speciaal onderzoeker Robert Mueller houden zich met de 'Kremlinconnectie' bezig. Een overzicht van personen die telkens met de connectie in verband gebracht worden.

MICHEAL FLYNN: Trumps nationaal veiligheidsadviseur gedurende circa drie weken, erkent inmiddels tegenover de recherche (FBI) valse verklaringen te hebben afgelegd over contacten die hij eind vorig jaar had met ambassadeur Sergej Kisljak van Rusland. Generaal buiten dienst Flynn moest in februari van het politiek toneel verdwijnen, maar werkt naar het zich laat aanzien nu samen met de FBI en Mueller. Mueller zou veel van hem kunnen opsteken over de 'Kremlinconnectie'.

EPA Michael Flynn.

JEFF SESSIONS: De senator uit Alabama werd minister van Justitie, nadat hij in een hoorzitting over zijn voordracht stelde geen contacten met Russische functionarissen te hebben gehad in de campagnetijd voor de verkiezing (van 2016). Volgens Amerikaanse media had hij die wel. Sessions heeft uitdrukkelijk verklaard zich als minister niet te mengen in de affaire, omdat dat zou leiden tot belangenverstrengeling. Trump heeft hem over deze terughoudendheid de mantel uitgeveegd.

AFP Jeff Sessions.

JARED KUSHNER: De schoonzoon van Trump, Kushner, zou volgens Amerikaanse media de man zijn achter de contacten van Flynn met Russen. Kushner sprak Kisljak zelf ook, maar weerspreekt beschuldigingen dat hij daar over een soort geheim kanaal tussen het team van Trump en het Kremlin zou hebben gesproken.

REUTERS White House senior advisor Jared Kushner, seated with his wife White House senior advisor Ivanka Trump and their children, looks over at U.S. President Donald Trump as he bows his head during the prayer at the National Christmas Tree lighting ceremony near the White House in Washington, U.S. November 30, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

DONALD TRUMP JUNIOR: De oudste zoon van de president onderhield in de campagnetijd vorig jaar contact met het netwerk WikiLeaks dat gehackte e-mails uit de entourage van presidentskandidate Hillary Clinton publiceerde. Amerikaanse inlichtingendiensten beschuldigen Rusland ervan verantwoordelijk te zijn voor het hacken van die e-mails.

AFP Donald Trump Jr.

PAUL MANAFORT: Ex-chef van Trumps verkiezingscampagne Manafort wordt ervan beschuldigd samen met zakenpartner Rick Gates te hebben samengezworen tegen de VS, onder meer door geld wit te wassen en belasting te ontduiken. Hij heeft veel zaken in Oost-Europa gedaan. Manafort was ook bij een raadselachtige ontmoeting van Kushner en Trump junior met een Russische advocate, Natalia Veselnitsjkaja in juni 2016 in de Trump Tower.

REUTERS Paul Manafort.

GEORGE PAPADOPOULOS: Campagne-adviseur Papadopoulos heeft toegegeven tegenover de FBI te hebben gelogen over contacten met een Rus tijdens zijn werk aan de Trump-campagne.

AFP George Papadopoulos.