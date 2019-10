Overwinning voor Democraten: Huis VS moet volledige rapport Mueller krijgen TT

25 oktober 2019

22u38

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden moet voor 30 oktober de ruwe, onbewerkte versie van het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller krijgen. Dat heeft een federale rechter bepaald.

Mueller deed onderzoek naar de vermeende contacten van de entourage van presidentskandidaat Trump met Russen tijdens de verkiezingscampagne in 2016, ook wel Russiagate genoemd. Hij kwam tot de conclusie dat er geen bewijs is dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan samenzweringen en niets heeft bekokstoofd met Russen om de verkiezingen te beïnvloeden. Dat was de kern van de beschuldigingen van Trumps Democratische tegenstanders.

Het Amerikaanse parlement kreeg eerder een geredigeerde versie van het rapport. De Justitiecommissie van het Huis stapte naar de rechter om de gehele versie in handen te krijgen.

In de geredigeerde versie zijn bepaalde passages zwart gemaakt. Volgens de rechter is de noodzaak om die passages openbaar te maken "groter dan de noodzaak van geheimhouding".

De uitspraak wordt gezien als een overwinning voor de Democraten. Die wilden toegang tot de afgedekte informatie als onderdeel van hun poging om een afzettingsprocedure tegen president Trump in gang te zetten.