Overwinning voor Assad: rebellen trekken zich terug uit Oost-Goutha kv

23 maart 2018

16u35

Bron: Belga, Reuters 0 De Syrische regering is het volgens staatsmedia met rebellen eens geworden over een omvangrijke terugtrekking van de militie uit de regio Oost-Goutha. De strijders verlaten een van de drie gebieden in Oost-Goutha die nog door rebellen gecontroleerd worden, meldde de Syrische staatstelevisie vandaag.

Aansluitend zal het leger dit gebied binnentrekken. In totaal zullen ongeveer 7.000 mensen naar het noordwesten van Syrië gebracht worden, dat nog door rebellen gecontroleerd wordt.

In kringen rond het leger klonk het dat de overeenkomst door Russische bemiddeling met de militie Failak al-Rahman tot stand kwam. De islamisten controleren een gebied in het westen van Oost-Goutha. Een woordvoerder van de militie bevestigde het akkoord niet meteen.

De verovering van Oost-Ghouta, nabij hoofdstad Damascus, zou de grootste overwinning zijn van president Assad sinds zijn leger de rebellen in december 2016 uit Aleppo wist te verdrijven. De aanhoudende aanvallen van het leger op de stad hebben de rebellen de voorbije maand verdeeld in kleinere groepjes, terwijl het leger steeds meer gebied wist in te nemen. De strijd zou aan meer dan 1.600 mensen het leven gekost hebben.

Radicale strijders verlaten momenteel al een ander rebellengebied. Na de terugtrekking uit het westen zal enkel een gebied rond de stad Douma in het noorden van Oost-Goutha in handen van rebellen zijn. De regio maakte de voorbije week de hevigste aanvallen van de regering mee. Het leger kon meer dan 80 procent van Oost-Goutha innemen.