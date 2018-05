Overvolle opvangcentra op Griekse eilanden: regering wil meer vluchtelingen naar vasteland overbrengen TTR

02 mei 2018

18u16

Bron: Belga 0 Om de overvolle vluchtelingenkampen op de Oost-Egeïsche Eilanden te ontlasten, wil de Griekse regering meer vluchtelingen overbrengen naar het vasteland. Dat heeft de Griekse minister voor Migratie Dimitris Vitsas vandaag op het eiland Lesbos gezegd. Tegen september moet het aantal migranten en vluchtelingen teruggebracht worden tot voorziene opvangcapaciteit van de opvangcentra, aldus Vitsas.

De situatie op de eilanden Lesbos, Chios en Samos is de laatste weken, met de komst van heel wat nieuwe migranten, nog danig verslechterd. Het grootste eiland Lesbos biedt inmiddels onderdak aan maar liefst 8.849 migranten en in het grootste opvangcentrum Moria leven momenteel 6.795 migranten en vluchtelingen, terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 3.000 mensen.

De Europese Unie kwam in 2016 met Ankara overeen dat alle migranten die vanuit Turkije Griekenland bereiken en daar geen asiel krijgen, terug naar Turkije gestuurd zouden worden. Omwille van personeelstekorten verloopt dat proces echter zeer moeizaam.