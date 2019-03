Overvolle ferry in Irak zinkt met tientallen gezinnen aan boord: zeker 94 doden kg kv

21 maart 2019

16u04

Bron: Belga 0 In de Iraakse stad Mosoel is in de Tigris een ferry gezonken. Minstens 94 mensen kwamen om het leven, onder hen vooral veel vrouwen en kinderen. Uit de rivier konden 55 mensen levend worden gered. Dat zei generaal Saad Maan, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De boot zou gekapseisd zijn omdat ze overladen was. Aan boord waren zowat tweehonderd mensen, terwijl het vaartuig een capaciteit van vijftig opvarenden had. Daarnaast stond het waterpeil van de Tigris vrij hoog, door de regenval van de voorbije weken. Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen die niet konden zwemmen.



De mensen aan boord waren op weg om Noroez, het Perzisch nieuwjaarsfeest, te vieren. Traditioneel picknicken families dan in het park. Mosoel werd in 2017 bevrijd van Islamitische Staat (IS). De stad kwam in de zomer van 2014 onder controle van de terreurgroepering.

Adil Abdul-Mahdi, de premier van Irak, heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. De regeringsleider zakte zelf ook af naar Mosoel.