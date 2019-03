Overvolle ferry in Irak zinkt met tientallen gezinnen aan boord: zeker 54 doden kg

21 maart 2019

16u04

Bron: Belga 0 In de Iraakse stad Mosoel is in de Tigris een ferry gezonken. Minstens 54 mensen kwamen om het leven, onder wie ook vrouwen en kinderen, en 28 zijn er nog vermist. Dat meldden de lokale autoriteiten.

De boot zou gekapseisd zijn omdat ze overladen was. Aan boord waren zowat tweehonderd mensen, terwijl het vaartuig een capaciteit van vijftig opvarenden had.



De mensen aan boord waren op weg om Noroez, het Perzisch nieuwjaarsfeest, te vieren. Traditioneel picknicken families dan in het park.