Overvallers verkleed als politieagenten maken 150.000 dollar buit in New York YV

09 juni 2020

13u57

Bron: ABC News 1 Twee mannen vermomd als politieagenten hebben in New York een juwelenzaak overvallen en zijn er met maar liefst 150.000 dollar (zo’n 132.930 euro) vandoor gegaan. Ze kwamen de winkel binnen met het smoesje dat ze het veiligheidswapen van de eigenaar moesten controleren.

De Ismael Igartua en Jose Rodriguez (beiden 59 jaar) drongen afgelopen zaterdag de juwelier binnen in Manhattan, een wijk in New York. Daar maakten ze de eigenaar wijs dat door de ‘Black Lives Matter’-protesten in de stad er een risico was dat het vuurwapen van de eigenaar gestolen kon worden. Nadat de eigenaar het pistool overhandigde voor onderzoek, bonden de overvallers hem vast en stalen ze 150.000 dollar aan juwelen. De eigenaar geraakte niet gewond.

De twee dieven werden kort daarna opgepakt in een metrostation enkele straten verder. “Je voordoen als politieagent om winkels te overvallen tijdens een wereldwijde pandemie is gevaarlijk voor burgers en de politie. Arrestaties als deze tonen het onmisbare werk van de politie”, klinkt het bij NYPD-commissaris Dermot Shea.