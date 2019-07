Overvallers stelen 750 kilo goud op Braziliaanse luchthaven KVDS

26 juli 2019

06u52

Bron: Reuters, BBC 2 Buitenland Gewapende overvallers zijn erin geslaagd om voor 750 kilogram goud en andere waardevolle metalen te stelen op de internationale luchthaven van Sao Paulo in Brazilië. Dat is de drukste luchthaven van Zuid-Amerika. De totale waarde van de buit wordt geschat op 36 miljoen euro.

De overval gebeurde gisteren en vond plaats in een vrachtterminal van Guarulhos Airport. Enkele van de gangsters arriveerden in een zwarte pick-up die op een wagen van de federale politie van Brazilië leek. Vier gemaskerde mannen sprongen eruit. Zeker een van hen had een vuurwapen.

Gijzelaars

Volgens persbureau Reuters – dat beelden zag van de beveiligingscamera’s – dwongen de gangsters personeel van de luchthaven om de pick-up vol te laden met goud. De politie spreekt van 2 gijzelaars en een buit van 750 kilogram goud en andere waardevolle metalen.





De daders zijn nog voortvluchtig. Volgens een woordvoerster van de luchthaven raakte niemand gewond.





Volgens de Britse openbare omroep BBC was het goud onder meer bestemd voor New York en Zurich.