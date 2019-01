Overvallers gijzelen personeel urenlang en plunderen kluizenzaal van bank op Champs-Élysées, de drukste winkelstraat van Parijs. Ze zijn voortvluchtig “Gangsters hangen boodschap ‘Gesloten voor herstellingswerken’ aan ingang van bankkantoor” mvdb

22 januari 2019

22u24

Bron: LCI - Le Parisien 0 Een bank op de Champs-Élysées, de drukste winkelstraat van Parijs, is vanochtend op klaarlichte dag bijzonder driest overvallen. Personeelsleden werden urenlang gegijzeld. De vier gangsters konden zeker dertig kluizen kraken en zijn gevlucht met een vermoedelijk erg aanzienlijke buit. Ze zijn vooralsnog niet ingerekend.

Wat er vanochtend gebeurde aan de Banque Milleis, lijkt wel het scenario voor een actiefilm in Hollywood. Een gangster wachtte rond 8.30 uur een toekomende medewerker op. Eens overmeesterd, werd deze gekneveld.



Hetzelfde lot wachtte een tweede medewerker. De drie andere overvallers waren inmiddels door hun ‘collega’ binnengelaten en zouden deze man, volgens Franse media, de bankdirecteur, hebben besprenkeld met een bijtende vloeistof. De twee gegijzelden zouden een bommengordel hebben moeten dragen, althans dat bericht de Franse nieuwszender LCI. Of deze echt explosieven bevatte, is niet duidelijk.

Opvallend: uit voorlopige informatie blijkt vooralsnog dat het stille alarm niet is werking is gezet. Het eerste wat de overvallers deden was het kantoor van binnenuit sluiten. Toekomende klanten roken geen onraad: de criminelen zouden aan de gesloten toegangsdeur een boodschap hebben uitgehangen met de melding dat het kantoor was gesloten voor herstellingswerken. De vier gemaskerde gangsters droegen capuchontruien. Ze zouden urenlang in de kluizenzaal hebben vertoefd waar ze erin slaagen zeker dertig kluizen te kraken. De vier overvallers verlieten rond 12 uur ongemerkt het pand. Of ze in een vluchtwagen stapten, is niet bekend. Hoe groot hun buit is, is eveneens nog niet geweten.



Enkele minuten na hun aftocht konden de gegijzelde personeelsleden eindelijk de politie waarschuwen. Heel wat politievoertuigen kwamen ter plaatse, evenals de technische recherche. Het onderzoek wordt geleid door de sectie zwaar banditisme van de Parijse gerechtelijke politie. Winkeliers in de buurt hebben niks van de overval gemerkt. De vier zijn nog voortvluchtig.