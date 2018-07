Overvallers doden elf inzittenden van taxibusje in Zuid-Afrika: klopjacht naar daders aan de gang

Redactie

22 juli 2018

12u50

Bron: Belga

In Zuid-Afrika hebben onbekenden een taxibusje overvallen en elf inzittenden gedood. De minibus met zeventien mensen aan boord bevond zich toen in de omgeving van Colenso in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal. Dat deelt de politie mee.