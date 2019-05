Overvaller smeekt om vergiffenis wanneer winkelier wapen bovenhaalt LDW

26 mei 2019

20u44

Bewakingsbeelden tonen hoe een man vorige maand probeerde om een kruidenier te overvallen in Oregon in de Verenigde Staten. De man had een bijl bij zich en liep naar de kassa. Maar opeens haalde de winkelier zijn vuurwapen boven en verloor de overvaller zijn ‘cool’. Hij wierp de bijl op de bedieningstoog en begon te smeken om genade. Vervolgens zette hij het op een lopen.

Niemand raakte gewond en de bijl bleef achter op de toog. De politie is nog steeds op zoek naar de overvaller en heeft de bewakingsbeelden nu vrijgegeven.