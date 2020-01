Overvaller misbruikt bankbediende tijdens zeven uur lange gijzeling mvdb

06 januari 2020

16u57

Bron: Rockford Register Star 0 Een bankovervaller in de Amerikaanse staat Illinois heeft een vrouwelijke bediende seksueel misbruikt tijdens een bijna zeven uur durende gijzeling. De 39-jarige Nicholas August bedreigde de personeelsleden met een loodjesgeweer, wat ze voor een echt wapen aanzagen.

De man stapte vrijdagnamiddag rond 14.30 uur een bank in een buitenwijk van de stad Rockford binnen en eiste geld. Hij zette het gehele personeel, op de vrouw (39) na, onmiddellijk buiten. Het is niet duidelijk of de overvaller zich meteen aan haar vergreep.



Het plaatselijke politiekorps kreeg snel assistentie van de FBI, die onderhandelaars stuurden. Ook een zwaarbewapend SWAT-team kwam ter plaatse en maakte zich klaar om het pand binnen te vallen. Zo ver kwam het uiteindelijk niet. De overvaller gaf zich rond 21 uur ‘s avonds over aan de politie op de parking. De gegijzelde vrouw was in zijn bijzijn. Ze is met niet levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Politiechef Dan O’Shea denkt dat de overval en gijzeling niet vooraf gepland waren. August kreeg vier klachten tegen zich te horen, waaronder twee rond seksueel misbruik. Indien hij een borgsom van twee miljoen dollar kan betalen, mag hij de cel verlaten.



De man had uitstaande arrestatiebevelen voor huiselijk geweld. Ook schond hij de voorwaarden van een eerdere vrijlating.